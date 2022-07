Fernando Alonso, harto de Alpine: "Otra vez un problema en mi coche"

Fernando Alonso está perdiendo la paciencia o, como mínimo, empieza a desesperarse con el rendimiento grupal de la escudería Alpine. El último ridículo tuvo lugar en la carrera al sprint de Austria donde Fernando no pudo ni siquiera competir ya que su coche se quedó muerto en la pista. De hecho la imagen del mismo con las mantas térmicas puestas en las ruedas está dando la vuelta al mundo.

😰😥😓 ¿Pero qué ha pasado aquí? 😰😥😓 Fernando Alonso tiene problemas en el coche y y se lo llevan al pit lane 😖#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/p3R7Xh7KMh — DAZN España (@DAZN_ES) July 9, 2022

"Es muy decepcionante, muy frustrante, estoy pilotando a uno de los niveles más altos de mi carrera y el coche no arranca, el motor. No muchos puntos, pero por mi parte estoy muy orgulloso del trabajo que estoy haciendo. Si abandono o tengo cero puntos por un error mío, me sentiría mal. Pero mientras haga mi trabajo, podré lidiar con ello", explicó Fernando.

🗣️ @alo_oficial explica qué ocurrió con su Alpine "Estaba todo apagado. Intentamos arrancar el coche con una batería externa, pero tampoco funcionó"#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/TsfxTWR3tN — DAZN España (@DAZN_ES) July 9, 2022

Además Fernando mandó un mensaje a su escudería hablando de problemas en su coche y no en el del compañero: "Otra vez un problema en mi coche, y seguramente otro fin de semana en el que tenemos un coche ultracompetitivo y nos vamos a ir con cero puntos. Este es uno de los mejores años por mi parte, me siento a muy buen nivel, y hemos perdido cerca de 50 o 60 puntos".

🗣️ @alo_oficial: "Este año es uno de mis mejores años a nivel de competitividad, pero no hemos tenido nada de suerte. Hemos perdido 50 o 60 puntos en lo que va de año"#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/LD6W67ix9q — DAZN España (@DAZN_ES) July 9, 2022

Alpine ha aprovechado estos problemas para cambiar la unidad de potencia en el coche del español que saldrá 19º.