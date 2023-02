La noticia se dio a conocer en la presentación del monoplaza A523, el nuevo coche de la escudería Alpine, que ha confirmado que Zinedine Zidane será embajador de la marca y patrocinador de su programa de igualdad de oportunidades Rac(H)er y del Concurso de Excelencia Mecánica.

El propio Zidane habló sobre este tema y sobre su llegada a la ex escudería del piloto español Fernando Alonso: "Es una historia de encuentros, como siempre. Me ha gustado la visión y el enfoque concreto de los equipos Alpine, especialmente en la aplicación de sus programas de igualdad de oportunidades, sobre todo porque tengo un afecto particular por Alpine como francés y aficionado a la Fórmula 1".

La escudería quiere a Zidane por su buena imagen deportiva y personal dentro y fuera de los terrenos de juego: "Un ejemplo inspirador para todos los involucrados en los programas de igualdad de oportunidades de Alpine. Sin diversidad, tanto el deporte como la sociedad, se ven privados de los talentos esenciales para su rendimiento y éxito".

Por otro lado, Zidane se mostró encantando con la posibilidad de ayudar a los campeones del futuro: "Creo que es importante decir a los niños que, vengan de donde vengan, un día pueden convertirse en los campeones del mañana en cualquier ámbito de la vida que elijan y que siempre deben creer en sus sueños… Este proyecto de Alpine está aquí para ayudar a que eso sea posible. El cambio lleva su tiempo, así que si puedo contribuir y ayudar a acelerar las cosas, para mí es una gran satisfacción".

Con esta noticia, no se descarta ver a Zidane y Fernando Alonso, nuevo piloto de Aston Martin, compartiendo espacio de vez en cuando en el paddock de la Fórmula 1.