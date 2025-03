Revolución en la F1: Las nuevas reglas que cambiarán el próximo campeonato

2025 es el último año que mantendrá las regulaciones que se estrenaron en 2022… A partir del año siguiente la Fórmula 1 será una competición nueva con coches totalmente diferentes, sobre todo hablando de los motores. Recordemos que todos los años se realizan pequeñas modificaciones, por ejemplo, de cara a la temporada que empieza hay diferencias respecto al 2024.

Si es cierto que lo más llamativo es que, a pocos días de inicio del Mundial, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ha cambiado la redacción de uno de los artículos de su reglamento deportivo para evitar situaciones como las que se han vivido en los últimos años en la Fórmula 1. Recordemos que los equipos tenían la última palabra sobre cuando abandonar un GP, si el monoplaza llegaba a presentar daños durante la carrera tras algún percance con otro coche. Pero la mayoría de casos terminaron en sanciones o multas, al considerar que se ponía en riesgo la seguridad del mismo piloto o de sus compañero en pista. A partir de 2025, el director de carrera tendrá la autoridad suficiente para ordenar a cualquier equipo que retire su coche, si las condiciones del monoplaza no son las óptimas, es decir, que tengan daños graves que puedan considerarse peligrosos.

Pero no solo eso sino que, también el peso mínimo de los monoplazas cambia para la presente campaña. La diferencia será muy pequeña respecto al año pasado, pero ahora los coches deberán pesar al menos 800 kilogramos en vez de 798, como era anteriormente. Seguramente parezca un cambio insignificante pero marcará la diferencia…. Además, este peso mínimo aumentará a 805 kg en los casos en los que la FIA determine que los equipos deben hacer uso del kit de refrigeración, el cual se instalará en los monoplazas siempre y cuando se espere una temperatura superior a los 30,5 grados centígrados durante la carrera.

Sin punto adicional por vuelta rápida

Desde el año 2019, la Fórmula 1 otorga un punto extra al piloto que marca la vuelta más rápida de la carrera y ha terminado dentro del 'top 10'. Si no cruza la meta entre los diez primeros, nadie recibirá dicho punto. Pero, para este 2025 esta norma cambia, recordemos que no es un punto que cambie demasiado las cosas… A partir de esta temporada, quien registre la vuelta más rápida de la carrera, simplemente quedará reflejado así en los libros de historia, pero no tendrá un beneficio para el piloto o el equipo en el campeonato.

Endurecimiento de las normas del alerón trasero

Si hacemos un repaso a las polémicas que han dado color a la temporada 2024 de Fórmula 1, una de las primeras que se nos va a venir a la mente es la del famoso alerón flexible de McLaren. El Gran Premio de Azerbaiyán mostró un ala trasera que, en base a las imágenes de la cámara a bordo, se podía ver cómo se abría más de lo habitual en las rectas creando así un efecto de 'mini DRS'. Los demás equipos no tardaron en pedir a la FIA una revisión del alerón trasero del MCL38, lo que acabó con la prohibición del doblaje de los bordes de los alerones. Para 2025, las normas que atañen a este elemento se han endurecido con el fin de establecer unos límites y evitar nuevas situaciones como la de McLaren en Bakú.

Otras novedades

Un 25% más de autonomía con una batería que ocupa el mismo espacio. Ésa es la principal ventaja que Mercedes-Benz quiere conseguir con las baterías de estado sólido, que ya han empezado las pruebas en carretera de la mano de un EQS que ha sido modificado especialmente para la ocasión.

Las otras dos novedades más destacadas de la temporada 2025 de Fórmula 1 las encontramos en el calendario. Por primera vez desde 2019, el Gran Premio de Australia abrirá el año el fin de semana del 14 al 16 de marzo. Por otro lado, en cuanto a los fines de semana con Sprint, si bien se mantiene el número de seis por temporada, el único cambio que ha habido es que Austria deja de contar con este formato y Bélgica lo recupera.

Pero no solo eso sino que hay modificaciones también en cuanto a la normativa que regula la refrigeración de los pilotos y la aplicación de DRS. Tras el Consejo Mundial del Motor de la FIA celebrado en Ruanda, se ratificó la esperada inclusión de ese paquete técnico, ya que así se cumplirá con el "riesgo térmico" cuando las temperaturas de las carreras superen un determinado nivel, junto con unas normas más estrictas con el alerón móvil.

¿Y de cara al 2026 qué cambios hay?

El cambio más significativo en la Fórmula 1 a partir de 2026 se localiza en el motor de los monoplazas. De hecho, se trata de una modificación tan sustancial que los equipos y fabricantes la conocieron con varios años de antelación para que pudiesen estar preparados. El motivo principal es que la F1 quiere ser un espectáculo más sostenible y, para ello, deben potenciar la parte eléctrica de sus vehículos. Es ahí donde han ido a parar gran parte de los cambios en el reglamento. Los Fórmula 1 en la temporada 2026 tendrán un motor de combustión V6, 1.6 turbo como en 2025, aunque su potencia rondará los 500 CV (en lugar de los 700 CV del año anterior). Esta pérdida aparente se ve compensada con una mayor aportación de energía de la parte eléctrica del coche, el ERS, que pasa de los 120 KW (unos 160 CV) a 350 KW (unos 470 CV). Finalmente, el último gran cambio en los motores de los F1 para 2026 es deben funcionar íntegramente con combustible 100% renovable.

Pero no todo es buscar la sostenibilidad sino que, a partir del 2026, tampoco habrá DRS en la Fórmula 1. La principal crítica se concentraba en que el DRS convertía las carreras en algo predecible, pues la mayoría de pilotos esperaban a demarrar a un rival en las zonas habilitadas para ello. A partir de 2026, los Fórmula 1 contarán con lo que se ha llamado aerodinámica activa. Cada coche tendrá dos modos: estándar y baja carga aerodinámica. La idea es que el coche cambie de un modo a otro de manera automática al entrar en una recta, reduciendo la resistencia aerodinámica y aumentando su velocidad punta. También un menos consumo de energía. Además, se añade un push de energía eléctrica puntual llamado MOM (Manual Override Mode), el verdadero sustituto del DRS.

Además, el cambio de reglas de la Fórmula 1 para 2026 también implica varias modificaciones en las especificaciones del vehículo. Fundamentalmente, serán monoplazas más cortos, más estrechos y menos pesados. Como consecuencia, las ruedas también serán más pequeñas.