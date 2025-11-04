El Riyadh Air Metropolitano será 'Local Event Supporter' del Gran Premio de España durante los próximos cinco años

El Atlético de Madrid e Ifema Madrid han firmado un acuerdo para que el estadio colchonero se convierta en ‘Local Event Supporter’ del Fórmula 1 Tag Heuer Gran Premio de España, que se celebrará entre el 11 y el 13 de septiembre de 2026. Como colaborador local del evento, el Riyadh Air Metropolitano jugará un papel clave, albergando el concierto principal y ofreciendo diversas experiencias para los aficionados.

El acuerdo de colaboración con Ifema Madrid, que se extiende por cinco años, posiciona al estadio en el centro de la acción, ofreciendo hospitality, activaciones y zonas exclusivas para los fans. El Riyadh Air Metropolitano servirá también como base de traslados al circuito urbano MADRING, que contará con una zona de hospitalidad premium para socios y clientes. Con esta colaboración, el Riyadh Air Metropolitano se reafirma como un referente de entretenimiento en Madrid, consolidándose como un espacio clave para grandes eventos internacionales.

MADRING, el nuevo circuito semiurbano de 5,4 km, cuenta con y 22 curvas diseñadas para que los fans vivan la emoción al máximo. Entre ellas, La Monumental, llamada a convertirse en la zona más icónica del circuito: una curva de más de 550 metros, con un peralte del 24%, que supondrá un auténtico desafío para los pilotos.

Además, destaca por su accesibilidad, conectividad y sostenibilidad. Situado dentro de la ciudad y a solo cinco minutos del aeropuerto, cuenta con una parada de metro en su entrada principal, además de estación de tren y múltiples líneas de autobuses urbanos, por lo que se prevé que al menos el 80% de los asistentes lleguen en transporte público, lo que reducirá la huella de carbono de la celebración. Además, el evento contará con una gestión eficiente de recursos con electricidad 100% renovable en zonas principales del trazado y será un Gran Premio accesible para todo el mundo.