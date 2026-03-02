El circuito más reconocible del Mundial más inesperado

Entramos en la recta final, los últimos días antes de que dé comienzo una nueva temporada de F1, y no es una temporada cualquiera. Los profundos cambios en el reglamento técnico y deportivo han abierto una ventana de oportunidad para todos los equipos que ya han presentado parte de sus credenciales durante los test de pretemporada. Si bien es cierto que los coches que vamos a ver este fin de semana en Australia se presentarán con algunos cambios significativos, no van a ser tan profundos como para que Mercedes deje de ser la favorita o que Aston Martin deje de de tener tantos problemas estructurales.

Un Mundial en dos fases, la de adaptación y la de consolidación en la que esperemos lleguen a mitad de calendario tanto el Williams de Carlos Sainz, como el proyecto que lidera Fernando Alonso. Se espera que el mes de junio, cuando además la FIA empieza a vigilar la polémica compresión de los motores también en caliente, puede hacer que las distancias se acorten y el Mundial se encienda.

Muchas incógnitas para una temporada que no vacila en sus escenarios, templos de la velocidad que han visto pasar decenas de cambios, de tendencias, de tecnología, de triunfos, campeones y derrotados y que forman parte del imaginario de la afición. Este año Madrid se suma de nuevo a la caravana de la Fórmula 1 y lo hace siendo el foco de todas las miradas. Un circuito semiurbano, el primero al que se podrá llegar en metro y con una oferta lúdica y extradeportiva inigualable. Además, su característico trazado ya ha calado entre los aficionados, sobre todo por esperada Monumental, la curva con mayor peralte de todo el campeonato. Por eso, pese a su juventud, el circuito de Madrid ya es reconocido por los aficionados, muchas más que otros circuitos como el Autónomo Hermanos Rodríguez de México.

Pero si el circuito mexicano y el de Miami son los que peor reconocen los aficionados con tan solo ver el perfil, ¿cuál es el circuito más reconocible?

Clasificación de los circuitos de F1 por reconocimiento

Según un estudio realizado por la empresa de apuestas Betsson, el circuito italiano de Monza es el circuito que más fácilmente reconocen los aficionados con tan solo ver el dibujo de su perfil.

Los participantes del cuestionario tuvieron diez minutos para completar un Track Map Quiz e identificar los 24 circuitos que forman parte del calendario de la F1.

El Autódromo Nacional de Monza, en Italia, cuenta con el mapa más reconocible: un 95,8% de los participantes lo identificó correctamente. Este histórico trazado, conocido como "el templo de la velocidad", ha sido sede del

Gran Premio de Italia desde 1950, consolidándose como uno de los más emblemáticos del calendario.

Muy cerca, de la que siempre se ha tenido como la casa de Ferrari, los aficionados han identificado con facilidad otros circuitos históricos como el Circuito Internacional de Suzuka, famoso por su icónica curva "S" y por ser uno de los favoritos de pilotos como Ayrton Senna, y el Circuito Internacional de Shanghái (China), conocido por su innovador diseño en forma de "seda china", ambos trazado asiáticos completan el podio de los más reconocidos.

Por su parte, el Circuit de Barcelona-Catalunya, que ha acogido grandes momentos de la F1 desde 1991 y es considerado un test clave para los equipos durante la pretemporada, mantiene un sólido cuarto puesto.

Una de las conclusiones más llamativas es que el Circuito de Mónaco ha caído sorprendentemente fuera del top 10 (91,3%), por detrás de incorporaciones modernas como Las Vegas, a pesar de que en el trazado estadounidense solo se han disputado tres carreras en los últimos años. Y pese a que clásicos como Spa-Francorchamps se mantienen en ese top diez, en una meritoria sexta posición, parece mentira que pistas como la húngara Hungaroring ocupe la decimoquinta posición.

No se trata de un estudio sobre el mejor circuito sino el más reconocible y en eso Madrid ha logrado, con su innovador y ambicioso trazado, haber sido reconocido solo con ver su dibujo por el 87,1 por ciento de los encuestados, lo que supone una primera victoria para Madring.