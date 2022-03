Kylian Mbappé y Erling Haaland son los dos grandes objetivos para la próxima temporada del Real Madrid, que también parece tener en su agenda al centrocampista internacional francés Aurélien Tchouaméni (AS Mónaco). Salvo sorpresa mayúscula, el crack galo abandonará el París Saint-Germain y llegará al Madrid el próximo verano con la carta de libertad al terminar contrato el 30 de junio.

Más dudas hay con Haaland. El joven delantero noruego tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta 2024. En el club alemán ya han asumido su marcha este mismo verano. En principio al Madrid, aunque también el Manchester City desea hacerse con sus servicios, poniendo sobre su mesa una mareante oferta de cerca de 600.000 euros a la semana, lo que supone unos 31 millones de euros netos al año, para convertirlo en el mejor pagado de la Premier League.

Sin embargo, el crack nórdico, llamado a dominar el fútbol mundial de la próxima década junto a Mbappé, está como loco por vestir la camiseta del Real Madrid. El dinero no sería su prioridad y parece estar más cerca de LaLiga Santander que de la Premier League. De hecho, Libertad Digital ya adelantó hace un mes que el Madrid logró en febrero pasado un acuerdo preferencial para hacerse con los servicios de Haaland, durante una cumbre celebrada en Mónaco —adonde viajaron representantes blancos para sondear el fichaje de Tchouaméni al que también sigue de cerca el PSG—.

Haaland y Mbappé, dos anhelos del madridismo que, conforme pasan los días, parecen más cerca de vestir la camiseta blanca en la campaña 2022/23. Ahora la pregunta que se hacen muchos aficionados merengues es: ¿cuál será el esquema de Carlo Ancelotti si llegan el noruego y el francés? Siempre, claro está, que el técnico italiano continúe en el banquillo madridista la próxima temporada.

Y es que Karim Benzema, que tiene contrato hasta junio de 2023, y Vinicius Júnior son piezas claves de este Real Madrid —de hecho, ambos conforman la pareja de moda en LaLiga Santander— y seguirán como titulares en el esquema de Ancelotti, que el pasado mes de octubre, tras la derrota contra el Espanyol en Cornellá y en la víspera del partido de Champions contra el Shakhtar Donetsk en Ucrania (0-5), dijo que el Madrid "tiene que jugar con 4-3-3".

"En algunos momentos de algunos partidos he intentando defender con un 4-4-2, como contra el Espanyol, y no ha salido bien. La idea que tengo ahora es muy clara: este equipo tiene que jugar con un 4-3-3, no hay otra manera. Para esta plantilla es el mejor sistema", apuntó el transalpino.

"Para esta plantilla". El matiz de Carletto fue claro, porque el plantel cambiaría con la llegada de Haaland y Mbappé, uniéndose a otros delanteros como los ya citados Vinicius y Benzema, además de Marco Asensio y Rodrygo Goes, mientras la continuidad de Mariano Díaz, Luka Jovic, Eden Hazard y Gareth Bale —éste termina contrato el próximo 30 de junio— no está tan clara.

Así pues, Ancelotti deberá encajar cuatro futbolistas ofensivos en su once titular, con el reto de que el equipo no se resienta y deje posibilidades a los rivales. Pese a todo, Ancelotti está convencido de poder alinear juntos a Mbappé, Haaland, Benzema y Vini, lo que obligaría a tener que jugar con otro esquema. Posiblemente sería un 4-2-3-1, con Haaland como nueve puro arriba, Benzema de mediapunta, Mbappé por la derecha y Vinicius por la izquierda. Un dibujo que obligaría a sacrificar a uno de los tres tenores en el centro del campo, donde actualmente Casemiro, Toni Kroos y Luka Modric parecen intocables, además de exigir un mayor sacrificio defensivo a los delanteros (especialmente a Vinicius y Mbappé).

Cabe recordar que Ancelotti ya logró transformar al Real Madrid en el año de la Décima (temporada 2013/14) para que Gareth Bale, Ángel Di María, Cristiano Ronaldo y el propio Karim Benzema pudieran jugar juntos arriba.