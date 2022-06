Kylian Mbappé necesitó solo media hora para rescatar de la derrota a Francia en Viena (1-1) y maquillar otro mal partido del campeón del mundo en la Liga de Naciones en la que reaccionó Croacia que tuvo que recurrir a Luka Modric para sumar en Dinamarca su primera victoria (0-1).

Con la entrada del astro francés al campo todo cambió para el equipo de Didier Deschamps sometido por un rival menor que notó en el tramo final la lesión de David Alaba que se tuvo que retirar a veinte del final.

El punto no es suficiente para Francia, colista del Grupo 1 y que aún no conoce la victoria. Dos empates en tres partidos. Y pudo ser peor para los bleus que alcanzaron el descanso con el marcador en contra después de que en el minuto 37 Andreas Weimann adelantara al conjunto local. Mbappe estaba en el banquillo. Francia arrancó con Antoine Griezmann y Karim Benzema en ataque.

Solo aceleró el equipo francés cuando Mbappe saltó al campo. Fue en el minuto 63 por Griezmann. Todo cambió. Arrinconó a Austria que resistió como pudo. Excepto en el 83, cuando un pase profundo de Christopher Nkunku fue aprovechado por el delantero del París Saint Germain para establecer el empate.

Pudo ganar Francia al final pero el equipo de Ralf Rangnick mantuvo el tipo y evitó la derrota que rondó a su alrededor en los últimos minutos.

Francia cierra el Grupo 1 que lidera Dinamarca a pesar de sufrir en el Parken de Copenhague su primera derrota. Croacia rompió el pleno de triunfos del conjunto de Kasper Hjulmand.

El giro dado por el seleccionador croata en el descanso fue definitivo. Triple cambio y al campo Josip Stanisic, Mateo Kovacic y, sobre todo, Luka Modric que dio otro aire a su selección.

El equipo balcánico marcó en el 69 por medio del centrocampista del Atalanta Mario Palisic. Le bastó. El subcampeón del mundo iguala a Austria en la segunda plaza del cuarteto, a dos puntos de distancia de la selección danesa.

En la segunda división, la Liga B, un doblete del atacante del Shakhtar Manor Solomon, con la colaboración del jugador del Valladolid Shon Weissman, dio la victoria a Israel en Albania (1-2) que se había adelantado en el tiempo añadido de la primera parte gracias a un penalti ejecutado por el jugador del Chelsea Armando Broja.

Israel comanda, con cuatro puntos, el grupo 2 seguido de Islandia, con dos, y de Albania, última con uno.

En la Liga C Kazajistán no pudo ampliar su pleno de victorias en el Grupo 3. No pasó del empate en Bielorrusia (1-1) que empató a seis minutos del final por medio de Vladislav Malkevich. Aún así, el cuadro kazajo el primero en la clasificación con un punto de ventaja sobre Eslovaquia que previamente venció en Azerbaiyán (0-1) con el gol de Vladimir Weiss a nueve del cierre.

En la Liga D, Letonia ganó en Moldavia (2-4) y Andorra a Liechtenstein (2-1).