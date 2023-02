El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dice que Joan Laporta debe dimitir al frente del FC Barcelona "si no explica bien" todo lo referido al caso Negreira, relativo a la posible compra de árbitros por parte de la entidad azulgrana, al tiempo que asegura que hay "una profunda preocupación" en la mayoría de clubes españoles y pide "ir hasta el final" en este asunto porque "podría ser un delito".

"Si Laporta no lo explica bien, debería dimitir. Una cosa es trabajar con exárbitros y otra con el Comité Técnico de Árbitros (CTA). Tendrán que ver por qué hizo eso. Son muchas temporadas, con diferentes directivas, que teóricamente no se hablaban. No sé, no me gusta nada", ha dicho Tebas en una comparecencia ante los medios, con motivo de la presentación de los límites salariales de los clubes en la sede de LaLiga en Madrid.

Javier Tebas dice que "cada club es libre para sacar sus comunicados", después de que Sevilla y RCD Espanyol se hayan convertido en los primeros equipos en valorar la investigación de la Fiscalía de unos supuestos pagos del Barça al ex vicepresidente del CTA, Enríquez Negreira, al tiempo que se muestra contrario a un comunicado colectivo desde LaLiga.

Tebas dice que "se puede seguir investigando" y recuerda que el delito de corrupción deportiva —si es que finalmente lo hay— prescribe a los diez años, ya que su pena de inhabilitación puede ser de más de cinco años (de 2 a 6). "Hay que investigarlo porque así lo quieren los clubes, deseo que el FC Barcelona nos facilite el camino", agrega. Y es que Tebas argumentó que la investigación debe continuar para "encontrar una explicación razonable". "Que puede ser que lo que se ha hecho sea un delito. Hasta que no le vea declarar (a Negreira) estaré en una situación de incertidumbre", señalaba.

"Yo no me voy a esconder detrás de los clubes en este tema, vamos a seguir la misma línea, no voy a presidir una institución donde hay unos indicios que no puedo investigar. Entre los clubes hay malestar generalizado", continuaba con contundencia, antes de confirmar que valorarán denunciar este asunto ante la UEFA y la FIFA. "Algo tendremos que hacer, si no seríamos incoherentes, aunque sea un club español. Son hechos graves y difícilmente de entender", expresaba Javier Tebas.

Asimismo, el presidente de la patronal de los clubes advierte que "no vamos a dejar que sea el propio club el que haga su investigación".