A Xavi no le gusta el sol

No me imagino a Xavi tomando el sol. No pongo en mi cabeza esa imagen que, seguramente, es tan habitual en el técnico una vez haya concluido la temporada. Sin embargo no logro imaginar cómo al de Terrasa le empiece a gustar el sol cuando no le gusta para jugar al fútbol. Porque ayer, en un alarde de tontería supina, Xavi comentó a la prensa una de las mayores idioteces que se le recuerda. Y eso que no es difícil buscar en la hemeroteca del técnico. Nunca nadie tuvo tantos problemas para comunicar una idea ante la prensa. No es complicado encontrar frases de Xavi Hernández que inviten a la risa.

Ayer el míster del Barcelona dijo tras el partido de Getafe que "no le gusta jugar con sol. Estamos poco acostumbrados y llevamos toda la temporada jugando de noche". Al margen de que es mentira (hasta diez partidos de los 29 de su equipo se han jugado por la tarde) no parece ser la mejor excusa para un empate a cero en un partido infame de los azulgrana. No hubo nada en el choque, si acaso dos postes de Raphinha y Balde, una cosecha inasumible para un equipo que opta al título, que casi seguro lo consiga pero que, últimamente, está despachando unos partidos muy por debajo del nivel.

Matizó Xavi luego que no servía de excusa. Pero para no servir de excusa puso esta frase por delante del mal juego, por delante de la falta de creación y por delante del césped que, para no variar, al técnico le pareció seco y alto. Como si un equipo no pudiera tener el estado del terreno de juego como ellos quieran. Solo faltaba.

Le pilló muy joven al técnico la época dorada de Maradona en el equipo azulgrana. Pero alguien ha debido pasarle los videos. Y alguien ha debido contarle que el astro argentino dejó su sello en terrenos de juego anegados de agua y en decenas de campos embarrados. A Maradona le daba igual jugar allí, es más jugaba de maravilla y nadie se escandalizaba. Nunca se oyó a nadie decir nada.

Con más gusto por el fútbol le pilló a Xavi la época de Romario. Con trece, catorce años, el técnico debió ver en La Masia los partidos que el delantero brasileño jugó en terrenos lamentables. Para poner un ejemplo, uno en Valladolid en febrero de 1994 con Zorrilla completamente inundado. Allí Romario anotó dos goles y dio otro a Laudrup para que el Barcelona ganara 1-3. No me vengas con milongas, Xavi.

Lo del sol pilló a más de uno a contrapié. Xavi desarrolló más de media carrera en el Barcelona entre los años 1999 y 2008, años en los que todavía los equipos grandes jugaban la mayoría de sus partidos a las cinco de la tarde. No se sostiene por ningún lado. Salvo que Xavi, como de costumbre, trate de desviar la atención con otras cosas. Al estilo purista que detesta que los equipos hagan algo tan normal como buscar sus argucias para derrotar a un grande. Porque a Xavi, ya es sabido, le gusta el estilo de juego que le gusta a Xavi. Y no hay más. Es un talibán del estilo y, seguramente todo esto le esté haciendo daño. Porque todo lo que el técnico expone en rueda de prensa oculta lo que está haciendo verdaderamente por el equipo. Es un mejor entrenador que lo que las ruedas de prensa estén mostrando. No hay necesidad de ser así.

El sol debió molestar mucho a Lewandowski, Rapinha, Kounde, Ter Stegen y demás jugadores. No deben estar acostumbrados a estas horas. En Alemania, Francia e Inglaterra la mayoría de partidos son por la tarde. Pero ayer el sol era el problema. Incluso Ter Stegen le comentó a nuestro compañero Pablo Pinto que el estado del césped era seco y a la pregunta del compi sobre si se notaba tanto, la contestación del portero fue "¿has jugado alguna vez al fútbol? Pinto contestó con un contundente "desgraciadamente a nivel profesional, no". Algún día alguien le dirá al protagonista algo parecido a "no te quejes tanto que el dinero se te cae de las manos".

Xavi se va a gusto con su teoría, con su discurso, y sin escuchar a Quique que le contestó luego, con mucho gracejo, que se pusiera crema Nivea para jugar el partido. No le gusta a Xavi el sol, así que no me le imagino tomándolo en verano. Total son sus teorías y que nadie se las discuta. Y que no se le ocurra al Barcelona hacer el tonto y seguir despistándose en la Liga. Jugar más días por la tarde con mucho sol y perder este campeonato que sería la hecatombe nunca vista.