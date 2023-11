Una periodista le pregunta a Xavi por el sol y el césped: "¿Esa pregunta es tuya?"

Xavi tendrá una dura prueba con su Barcelona en Vallecas ante el Rayo este sábado a las 14:00 horas y no contará en ese partido con jugadores de la importancia de Ter Stegen o Gavi, lesionados con sus selecciones. Xavi ha dado su opinión sobre el Virus FIFA y sus posibles soluciones.

Sol y césped en Vallecas

"Qué gran pregunta (risas). ¿Es tuya? Nada, sin excusas a ganar al Rayo Vallecano"

Lesión de Gavi con España

"Con De la Fuente tengo muy buena relación. Hablamos el martes. No veo un problema de gestión de entrenador, sino de calendario de partidos. El calendario es muy exigente y es la principal razón de la lesión, más allá de ser fortuita. Calendario, partidos, minutos... Estamos hablando con Deco, a ver qué hacemos, pero no hay nada que anunciar. No hay polémica con De la Fuente"

Solución al Virus FIFA

"Hacer nueve meses seguidos en el club y luego la clasificación para el Europeo y el torneo. Así no habría tantos viajes. Los sudamericanos viajan mucho. Creo que la FIFA se lo está planteando"

Críticas por el mal juego

"Dije lo que pensaba. En el descanso del día del Alavés me di cuenta que les afectaba lo que se decía externamente. Les dije que olvidaran las críticas. Pero en ningún momento lo puse como excusa por el juego. Las críticas del entorno afectaron a algunos jugadores. Quería que se liberasen y en la segunda parte lo hicieron. Tuvimos una media hora muy buena"

Fichar por Gavi

"Estoy en contacto con el presi y Deco. Ellos saben mi postura y yo escucho la suya. Vamos a ver qué podemos hacer. Ya veremos si podemos incorporar a alguien"