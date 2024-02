El español imbatible: Rodrigo lleva un año sin perder con el Manchester City

No ha ganado el Balón de Oro ni el premio The Best, pero habiendo ganado todo, incluyendo la Champions, con el Manchester City, Rodrigo Hernández merece todos los elogios. Más aún cuando lleva un año sin perder con el equipo inglés.

En 365 días, Rodrigo no ha perdido ni un solo partido con la camiseta celeste. Todo ello en 53 partidos con 42 triunfos y 11 empates.

El Manchester City destacó los 35 partidos imbatido de Rodri en la Premier League:

A full calendar year without defeat for Rodrigo at City! 🤯 pic.twitter.com/HLRe9UjOkM — Manchester City (@ManCity) February 6, 2024

"Hace poco leí que llevaba no sé cuántos meses o partidos. La verdad que es algo remarcable. Estoy contento, sobre todo por lo que significa para el equipo no perder durante un año. En ese sentido, sólo me hace querer seguir adelante", dijo hace poco el propio Rodrigo cuando le preguntaron por este hecho.

Aparte de estos números y de dominar su posición, Rodrigo suma goles y asistencias. De hecho fue un gol suyo el que le dio la Champions, la primera de su historia, al Manchester City ante el Inter.