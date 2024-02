El Sevilla denuncia a Real Madrid Televisión por sus vídeos sobre los árbitros

Se calienta el duelo entre Real Madrid y Sevilla de este domingo a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu ya que el cuadro hispalense ha denunciado ante el Comité de Competición el vídeo de Real Madrid TV contra los árbitros de esta jornada.

El Sevilla entiende que el club, a través de su canal oficial, condiciona la posible actuación de los árbitros designados para el partido, que son Díaz de Mera Escuderos y González Fuertes, que estarán en campo y VAR.

"Díaz de Mera no aplicó el mismo criterio a la hora de sancionar faltas y sacar amarillas y no vio un agarrón clamoroso a Brahim dentro del área del Alavés", comentaba el vídeo de Real Madrid TV de esta semana.

El que no quiso meterse en líos fue el técnico de Sevilla, Quique Sánchez Flores, que despejó ‘fuera del área’ la pregunta sobre estos vídeos en la sala de prensa: "Estas cosas no las sigo y no tengo información. Con los árbitros me llevo muy bien con todos. No me sé sus nombres ni su cara hasta que no me llego a saludarles. Todos lo hacen con la mejor intención y lo mejor que pueden. Están en una situación que tienen que situarse a ver cuándo el VAR les puede ayudar más o menos. Pienso bien de todos ellos y con todos me llevo bien. Lo que pase en las televisiones de los clubes no lo sigo, en este caso la del Real Madrid".

Este es el comunicado del Sevilla: