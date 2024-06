Mucho se está hablando de Julián Álvarez y el Atlético de Madrid tras la noticia firmada por David García Medina e Isaac Suárez en Marca hablando del interés del conjunto rojiblanco en el delantero del Manchester City. El ariete es suplente de Erling Haaland en el equipo de Pep Guardiola y es un viejo deseo tanto del Atlético como de Diego Pablo Simeone a pesar de que su precio de salida giraría en torno a los 90 millones.

El acuerdo con el City sería complicado, pero según ha podido saber Libertad Digital (David Vinuesa) y Bola VIP Argentina (Germán Carrara), el jugador ya conoce el interés rojiblanco y quiere escuchar lo que el Atlético le ofrece. También su agente, Fernando Hidalgo, tiene orden por parte del jugador de escuchar todo lo que llegue a su mesa porque el punto clave de esta situación es que Julián "es feliz en el City", pero "quiere jugar". El Atlético, con el ok del jugador y de su agente a escuchar, como ha podido confirmar Libertad Digital, jugará ahora sus armas sabiendo que el futbolista abre la puerta a poder jugar en el Metropolitano.

Julián es consciente de que estando Haaland en el City, su papel, de momento, es de secundario en el ataque y esa es la baza que va a jugar el Atlético de Madrid que, como hemos comentado anteriormente, ya se ha puesto en contacto con el entorno de Julián para trasladarle que en el Metropolitano hay interés en él. La idea del Atlético sería tenerle a él como titular, junto a un nueve o en solitario, y además asociarle con jugadores como Rodrigo De Paul o Antoine Griezmann. Como no, la figura del Cholo también ha sumado en la propuesta colchonera que, por el momento, solo ha sido informal y para conocer si les escucharía en caso de iniciar la ofensiva por él. No hay oferta en firme para el jugador y tampoco para el City, pero se ha dado el primer paso para con el "ok" de Julián a escucharles, empezar a negociar con todas las partes. Sin ese "ok", el Atlético no tendría nada que hacer y ese interés solo sería un canto al sol. Dado el "ok" del futbolista a escuchar, Gil Marín puede activar un plan de acción que se antoja complicado y complejo.

Lo positivo para el Atlético es el hecho de que mientras el City se cierra en banda exigiendo cifras cercanas a los 90 millones, Julián sí escuchará al club rojiblanco y así se lo ha hecho saber a su agente. De hecho ya están escuchando lo que el Atlético les ofrece y es una información que confirma su entorno. Les gusta. Les seduce. Y por eso Gil Marín deberá ahora diseñar un plan de acción.

Eso sí, el Atlético tiene muchos frentes abiertos en este asunto ya que Julián abre la puerta a escuchar la oferta del Atlético y también las del resto de equipos. Siempre dejando claro que no entrará en problemas con el Manchester City. Eso es algo vital para el argentino. No jugará la carta de enfrentarse al club que apostó por él cuando estaba en River. Julián es secundario en el City, pero no es infeliz en el City.

Esta jugada no descarta a otros delanteros como Sorloth o Dovbyk ya que el Atlético entiende que esto podría ser una negociación larga y complicada por el "no" inicial del City y por el precio del jugador. Además, no descartan que Julián pudiese acompañar a otro delantero más referencial haciendo él de 10 y otro ariete de 9. Samu Omorodión es otro de los nombres a tener en cuenta.