Rueda de prensa de Laporte... ¡Y le preguntan por Willy Bárcenas!

España jugó el otro día ante Italia con dos centrales franceses, nacionalizados españoles: Le Normand y Laporte. Ambos realizaron un impecable partido y fueron de gran ayuda para el 1-0 final de nuestra selección nacional en el segundo partido de la Eurocopa para el equipo español. Eso sí, hubo polémica inicial cuando se supo el once. Mucha gente criticó a De la Fuente por ‘sentar’ a Nacho y luego tuvieron que pedir perdón o borrar comentarios porque Nacho tenía "problemas musculares". Además, en Twitter hubo polémica por un comentario del cantante de Taburete, Willy Bárcenas.

Este fue el tuit inicial del cantante español: "Me pone negro que los centrales de España sean franceses. Le norrrmand, Lapogggte, no me jodas. A pesar de todo, vamos España!"

Laporte respondió a este tuit: "Estás expuesto a muchas opiniones de mucha gente. Lo que sí pedimos es que no se siga difamando. Nos cuesta a nosotros, pero también a las familias. No es necesario intentar desestabilizar a los jugadores cuando todos tenemos la idea de ir en el mismo camino y conseguir lo máximo posible"

Además Laporte quiso recalcar que su trabajo es jugar, no convencer a nadie del exterior: "No estoy aquí para la prensa, estoy aquí para jugar. Mi máxima preocupación es la selección, el campo. Me ha llegado a molestar mucho, pero me tomé un respiro un día en la cama y pensé: ¿tan mal estoy haciendo las cosas? Estoy haciendo todo lo posible para que todo salga bien. Entendí que no era algo en contra de mí, sino de los intereses personales que cada uno tenía".

Y por supuesto, Laporte reiteró que dará todo por la camiseta de España: "Es para mí un orgullo representar a España, cada vez que visto la camiseta me siento súper orgulloso, muy identificado a la vez y espero que siga así y que podamos lograr grandes cosas en este torneo también".

Willy Bárcenas ya ha pedido perdón por lo sucedido:

A veces no me doy cuenta de la repercusión que puede tener un simple comentario entre amigos trasladado a Twitter y del daño que puede causar.

Por ello pido disculpas a @Laporte y Le Normand por un twit completamente innecesario. Todos a remar con España.💪💪🇪🇸🇪🇸 pic.twitter.com/SoPFdpvJPE — Guillermo Bárcenas Iglesias (@Willybarcenass) June 22, 2024

