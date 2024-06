Otro que no cree en Joao Félix, otro que no confía en la calidad del portugués. Otro, y ya van cinco entrenadores que le hacen la vida imposible a Joao. O quizás quiere decir algo. Es como cuando un jugador es titular sea con quién sea, no será solo por la calidad para jugar a fútbol de lo que puede vivir uno, se necesitará algo más, algo de lo que parece carecer el luso.

Salió del Benfica como futura super estrella al Atlético de Madrid y la realidad es que si que lo pareció en aquel momento. Un jugador con un fútbol alegre, que encaraba, que recibía y se daba la vuelta, que marcaba goles... 127,2 millones de euros pagó el club colchonero convirtiéndolo en el jugador más caro de la historia del club, de lejos. Las primeras temporadas con el Cholo Simeone suelen ser complicadas, que se lo pregunten a Antoine Griezmann. Sin embargo, parecía que conseguiría entrar en dinámica tarde o temprano.

El problema vino cuando llegas a un club que se ha instalado en la élite mundial a base de intensidad y físico, obviando la parte futbolística, y a ti lo de correr no te va. Los roces con Siemone se van normalizando, al igual que las suplencias. Algo que Joao Félix no se puede permitir si lo que quiere es triunfar. Tras destellos muy intermitentes de calidad, en los que nos dejaba ver el futbolista que había debajo de esa camiseta, pide salir cedido por falta de minutos.

Su destino es el Chelsea de Frank Lampard. Allí un poco de lo mismo, suplencias y destellos de galería sin importancia en el juego. Llega al poco tiempo Graham Potter. Un entrenador que hizo brillar a un Brighton recién ascendido a Premier y que fue capaz de hacer lucir el talento joven que los eagles atesoraban en sus filas. Un buen entrenador para el luso en principio, que le de libertad en el juego y le deje moverse por toda la zona de ataque. En este caso, si jugaba de titular, buenas noticias para Joao, al menos hasta el minuto 60-65, cuando lo cambiaban. 4 goles en 943 minutos con el Chelsea. Fracaso de cesión.

En el verano de 2023 volvió al Atlético de Madrid, pero su relación con Diego Pablo Simeone ya no tenía forma de arreglarse, y de nuevo, pidió la cesión. Durante esos meses a Joao se le ‘escaparon’ comentarios sobre su sueño de jugar en la FC Barcelona... Y claro tal y como estaba el panorama en tierras indias, recaló en el Barça. Pero de nuevo lo mismo, nadie se lo explica. Todos alagan el talento de Joao Félix pero no cuenta con minutos en ningún equipo y cuándo cuenta con ellos, no rinde: 10 goles en 44 partidos.

Van a cumplirse seis años desde que llegó al Atlético de Madrid y de aquel jugador del Benfica no quedan más que resquicios y momentos puntuales. Ahora en la Eurocopa de Alemania 2024, Portugal ha disputado dos partidos y en ninguno de ellos ha contado para Roberto Martínez, ni si quiera con el partido cerrado, ni siquiera para dar descanso a jugadores importantes para Portugal. Lo que me hace plantearme: ¿Qué le pasa a este chico?

Ha quedado claro que no es manía de los entrenadores que lo tienen. No pueden coincidir aleatoriamente hasta cinco entrenadores de países distintos, con formas de jugar diferentes y personalidades distintas. Sí el problema es Joao, sí a Joao le pasa algo, me gustaría que buscara ayuda porque no creo que haya nadie que quiera que aquel chaval de 18 años del Benfica vuelva más que el propio Joao Félix.