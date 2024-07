Toda España desde el domingo pronuncia en bajito la siguiente frase: "No digáis que vamos a retirar a Kroos". "No digáis que vamos a retirar a Kroos". "No digáis que vamos a retirar a Kroos" "No digáis que vamos a retirar a Kroos". ¿Qué ha dicho Joselu hoy en rueda de prensa? Joselu : "Esperemos retirar a Kroos el viernes".

Desde que en 2006, el diario Marca publicó el ya tan famoso "vamos a retirar a Zidane" con posterior derrota de España en el Mundial, es voz populi que decir ese tipo de frases suele llamar a un gafe totalmente innecesario. Pues bien, eso no parece haber calado en la mentalidad del delantero español Joselu que ha decidido decir justo eso a dos días de medirse a la Alemania de Toni Kroos en cuartos de final de la Eurocopa.

"Esperemos que sea su último partido. Es un partido que no es que sea especial porque haya estado aquí. Son unos cuartos contra una grandísima selección. Esperemos retirar a Toni el viernes. Ha sido un amigo. He hablado mucho con él y me ha aconsejado mucho. Es fundamental para Alemania y ha sido para el Real Madrid. Hay que tener cuidado con él el viernes", comentó Joselu.

Esto choca con otras declaraciones de Jens Lehmann, exportero de Alemania, que también ha llamado al gafe esta misma semana menospreciando a España: "España es una selección pequeña e inexperta. Básicamente, como un equipo juvenil"

Lo que está claro es que las palabras no juegan en el mundo del fútbol. Eso sí, más de una vez se ha dado que en deporte este tipo de frases se acaban volviendo en contra. 2006, Zidane, por ejemplo. O el "será un chorreo", que dijo Boluda cuando era presidente del Real Madrid antes de un Liverpool 4 Real Madrid 0.