Mbappé aclara que su rechazo es solo a la extrema derecha

Francia se juega hoy ante Portugal a las 21.00 horas el pase a las semifinales de la Eurocopa 2024, pero no solo se habla de fútbol en la concentración gala, también de política. Y Kylian Mbappé ha vuelto a decirle a los franceses lo que, en su opinión, deben o no deben votar. Esta vez, el nuevo jugador del Real Madrid, dejó claro que el extremo que rechaza es el diestro, no el zurdo.

"Más que nunca debemos ir a votar. Hay una verdadera urgencia. No podemos dejar nuestro país en las manos de esa gente. Es realmente urgente. Creo que hemos visto los resultados, es catastrófico y realmente esperamos que vaya bien y que la gente se movilice", comentó Mbappé.

Este fue el momento en que Mbappé incluso bromeaba con un periodista sobre la posición que ocupaba el mismo en la sala de prensa. Para Kylian, mejor era estar en la zona izquierda de la sala que en la derecha.

En rueda de prensa, un periodista le dice a Mbappé para preguntarle, "aquí, a tu extrema izquierda". El delantero, en tono de broma, responde: "Menos mal que no estabas en el otro lado". pic.twitter.com/77wANatvuq — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) July 4, 2024

"Menos mal que no estabas en el otro lado", le dijo Mbappé al periodista cuando este le dijo que estaba situado en la "extrema izquierda" de la rueda de prensa. En Francia, las bormas de Mbappé no han hecho demasiada gracia a un sector de la población y de nuevo hay críticas para el 9.