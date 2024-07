A Southgate "no le preocupa España" y De la Fuente sentencia: "Queremos hacer historia"

Primer duelo de la final entre Inglaterra y España que jugarán mañana el último partido de esta Eurocopa 2024 de Alemania. Por un lado, Luis De la Fuente y Jesús Navas. Por otro, Southgate y Harry Kane. Para el seleccionador inglés, no hay preocupación excesiva por España ya que, aunque haya jugado muy bien en la Euro, según dice el técnico inglés, nos conocen bien.

"No estoy muy preocupado. Sabemos cómo juegan. Presionan bien, con intensidad, son un equipo equilibrado. Conservan la posesión muy bien. Están bien organizados, pero en los dos últimos dos partidos hemos demostrado una gran versión y esperamos repetir mañana", comentó Southgate.

Por su parte, Luis De la Fuente sabe que sus jugadores están preparados para la gran final: "Es el día que menos les voy a pedir porque lo dan todo. Les veo las caras y solo les voy a pedir que disfruten de lo que se han ganado, que es jugar una final. No pienso en el futuro. No existe. Solo pienso en llegar bien al partido. Los futbolistas han generado mucha ilusión. Nadie ha regalado nada a este equipo, se lo han ganado. Hay presente y un grandísimo futuro. Ver a un país volcado es algo maravilloso".

"Hay que afrontarla desde la tranquilidad. Los futbolistas ya han jugado muchas finales, pero pocos una final de la Eurocopa. Hay que tener calma y disfrutar. Solo me quedo con lo bueno en mi vida y me quedo con todo lo que está pasando aquí. Estoy emocionado por estar en una final de la Eurocopa. Muy tranquilo e ilusionado de jugar el partido", comentó De la Fuente.

Y por supuesto, el seleccionador español se aleja de favoritismos: "No hemos perdido nunca la perspectiva. Solo nos centramos en nosotros y no en lo que se dice. Queremos hacer historia. Si no estamos por encima del nivel de los últimos partidos y más concentrados, no podremos ganar, pero sé que lo vamos a hacer. Respeto total a Inglaterra, pero si lo hacemos, lo lograremos. Será un partido igualadísimo. Nada tiene que ver que hayan tardado en marcar y esperar hasta el final".