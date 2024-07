Morata confiesa por qué "no" está disfrutando la Eurocopa

Álvaro Morata será feliz y disfrutará de la Eurocopa si España gana este domingo a Inglaterra en la gran final que se jugará en Berlín. Así lo ha reconocido Álvaro en una entrevista para la UEFA. De momento, no está disfrutando la Eurocopa como sí lo hará si la gana.

"Sinceramente, no. Todavía no. Tienes que prestar toda tu atención a muchas cosas. Ya habrá tiempo para la diversión y ser feliz. Si va bien, lo celebraremos. Si no va bien es diferente: sufres unos días, y luego vuelves a sentirte feliz por la manera tan fantástica en la que hemos afrontado un camino muy duro hasta la final. La vida no son siempre trofeos y copas", comentó el capitán de la Selección.

Sobre sus lágrimas en el banquillo sufriendo por el pase a semis ante Alemania, Morata comentó que llorar no le hace débil: "Cuando no juego soy como un aficionado en las gradas. Cuando juego, estoy concentrado al 100%. Cuando me sustituyen, es como si fuera el padre de cualquiera de los jugadores mirando desde la grada. Soy así. No pasa nada por llorar. Es una forma de expresarse".

"Estoy seguro de que los padres de Mikel Merino lloraron el otro día cuando marcó y los padres de Lamine cuando marcó contra Francia. Yo también soy así. Es mi personalidad. No me avergüenzo de llorar por las cosas positivas, y espero tener muchas más por las que llorar el domingo", sentenció Morata.

Hablando de protección, Morata se refirió a Lamine Yamal como el joven jugador que es pese a ser ya una estrella en toda regla: "Intentamos protegerle en los pequeños detalles, porque es un futbolista diferente a casi todos los demás", asegura sobre el talento del Barcelona. "Ahora estamos a un paso de volver a hacer historia, pero tendremos que luchar mucho porque va a ser difícil"