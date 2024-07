Javier Clemente ataca a Juanma Rodríguez: "Hay un periodista gordito con la cabeza muy grande..."

No es la primera vez ni seguramente será la última. Javier Clemente, quien fuera seleccionador español entre 1992 y 1998, no se muerde la lengua y no duda en atacar de nuevo al periodista Juanma Rodríguez, director y presentador del programa El Primer Palo en esRadio, contra quien ya arremetió en abril de 2022 por haberse burlado de la eliminación del FC Barcelona en la Europa League a manos del Eintracht de Fráncfort.

Esta vez, Clemente ataca a Juanma por ser "más de club que de la selección". Lo ha hecho en el programa En boca de todos, de Cuatro, durante una charla con el periodista Nacho Abad. En concreto, el Rubio de Baracaldo ha ensalzado la labor de Luis de la Fuente como seleccionador nacional, después del título de la Eurocopa conseguido por España el pasado domingo en el Estadio Olímpico de Berlín, pero al mismo tiempo ha lamentado que Juanma Rodríguez sea "anti selección".

Eso sí, Clemente en ningún momento ha citado al director de El Primer Palo, pero lo define como un "periodista gordito que tiene la cabeza muy grande". "Hay periodistas que dicen que, como no ha llevado a ningún jugador del Real Madrid, pues que es anti selección", señaló el vasco. "No hombre, pero estaban ahí Carvajal y Nacho", le ha espetado Abad.

"Pues pregúntales a ellos por qué dijeron eso. Los únicos tres españoles del Madrid son Carvajal, Nacho y el delantero centro (Joselu), y los demás son extranjeros. Y ese periodista dijo que no le gustaban ni el seleccionador ni la camiseta", ha insistido Clemente. "Pero Javier, ¿quién es ese periodista? Porque hablar en impersonal a mí me cuesta", le ha cuestionado Nacho Abad.

"Hay un programa que se ha hecho famoso, pero se ha hecho famoso por la guerra que ha montado entre el Madrid y el Barcelona", ha señalado el exseleccionador, sin querer decir explícitamente que se refería al El Chiringuito de Jugones de Josep Pedrerol en Atresmedia.

Finalmente, tras ser interpelado por el comunicador de Mediaset, Clemente reconocía que estaba haciendo alusión al periodista y comunicador de Atresmedia. "Es Pedrerol, el culpable es él, que cualquier día va a haber violencia en cualquier estadio por lo que dice", ha sentenciado ante Nacho Abad, acusándole de polarizar en el fútbol.

"Y luego hay uno gordito", decía sobre Juanma Rodríguez sin citarle, "que tiene la cabeza muy grande que dice que no es de la selección porque no van los del Madrid", ha añadido. En ese momento, el conductor de En boca de todos tuvo que frenar a Clemente con la siguiente frase: "Por Dios, vamos a centrarnos".

A buen seguro que el exseleccionador español encontrará esta noche cumplida respuesta en El Primer Palo.