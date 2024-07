Nacho Fernández se despidió del Real Madrid en el Santiago Bernabéu y como es lógico no pudo contener la emoción. El ya defensa del Al Qadsiah deja el club blanco después de casi 24 años y estuvo acompañado de su familia y de algunos excompañeros. Florentino Pérez, presidente blanco, también estuvo junto a Nacho.

Este fue el discurso íntegro de Nacho:

El discurso de despedida de Nacho me ha roto 💔 "Desde este momento, gritaré cada gol, cada logro y cada título de esta increíble familia. ¡Hala Madrid!." GRACIAS POR TODO CAPITÁN @nachofi1990 🤍 pic.twitter.com/YktEsER9PB — Real Madrid Fans 🤍 (@MadridismoreaI) July 24, 2024

"Me habéis dado más de lo que yo os he podido devolver. Me habéis enseñado a vivir la vida con determinación. He defendido este escudo dentro y fuera del campo cada segundo de mi vida. Este club lo es todo para mí y para toda mi familia. Llevo 24 años seguidos haciendo el mismo trayecto. De mi casa a mi otra casa... Porque aquí está mi familia. No sabéis el viaje que es entrar en el primer vestuario y terminar levantando la Decimoquinta. Me voy de la mejor manera, siendo capitán", comentaba Nacho en parte de su discurso.

Florentino abrió la despedida con palabras muy bonitos para su último capitán: "Dedicación, talento y compromiso de los jugadores que han sabido defender esta camiseta y los valores que representa. Hoy es un día emocionante para los aficionados del Real Madrid por despedir a uno de sus mayores ejemplos".

Nacho se va del Real Madrid con cuatro Ligas, dos Copas del Rey, cinco Supercopa del España, seis Champions League, cuatro Supercopa de Europa y cinco Mundiales de Clubes.