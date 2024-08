¿Qué ha ocurrido con el Trofeo Bernabéu de verano?

El Trofeo Joan Gamper, el Antonio Puerta o el Trofeo Naranja son algunos de los eventos que organizan clubes de primera división como el FC Barcelona, el Sevilla o el Valencia... Pero no son los únicos, ya que desde 1979 el Real Madrid tiene el suyo, el Trofeo Santiago Bernabéu pero desde el año 2018 no se ha vuelto a celebrar. El motivo principal son las obras de remodelación del estadio madridista. Pero, ¿por qué se celebran este tipo de torneos casi en el inicio de la temporada? El objetivo de los clubes no es otro que la plantilla coja ritmo de cara al inicio de temporada y también de que la afición conozca a los nuevos fichajes.

El Trofeo Santiago Bernabéu lleva años sin celebrarse ya que, al organizarse en el estadio y este estar en obras es algo complicado. Como norma general, el Trofeo Santiago Bernabéu ha sido una tradición que permite a los aficionados madridistas disfrutar de un partido en el emblemático estadio antes de que comience la temporada oficial. El torneo suele contar con la participación de equipos internacionales de renombre, ofreciendo a los seguidores la oportunidad de ver en acción a sus jugadores favoritos y a los nuevos fichajes del equipo. De hecho, en su última edición el partido fue contra el AC Milan, en un homenaje a la final de la tercera edición de la Copa de Europa. La idea del equipo de Florentino Pérez era hacer una reedición de las finales de las cinco Copas de Europa seguidas que conquistó entre 1956 y 1960 y que antes, en 2016 y 2017 habían tenido al Stade Rennais y a la Fiorentina como anfitrionas.

Pero las obras del Bernabéu no han sido las únicas que han obligado a parar la organización del Trofeo Bernabéu sino que la pandemia de covid-19, que estalló en 2020, obligó a suspender numerosos eventos deportivos en todo el mundo. El Trofeo Bernabéu no fue la excepción, ya que las restricciones sanitarias y la incertidumbre sobre el regreso de los aficionados a los estadios complicaron aún más la organización del torneo. Y, además, algo de lo que se lleva años hablando es del apretado calendario futbolístico que viven los actuales clubes mundiales. Con el aumento en la cantidad de competiciones y compromisos internacionales, los equipos, incluido el Real Madrid, han tenido menos espacio para organizar partidos amistosos o torneos adicionales durante la pretemporada. Por este motivo, los jugadores y los cuerpos técnicos prefieren enfocarse en la preparación para competiciones oficiales, reduciendo los partidos adicionales que podrían aumentar el riesgo de lesiones.

Un nuevo estadio, ¿un nuevo trofeo?

No obstante, las obras del nuevo estadio madridista están llegando a su fin, por lo que se espera que este sea el último verano en el que el Real Madrid no organiza su trofeo. De hecho, la idea del club es que pase a disputarse en el 2025, pero no todo es definitivo en este sentido. No obstante, seguirá en duda en función de los calendarios que se vayan planteado a lo largo de la temporada. Hay que destacar que el Trofeo Bernabéu volverá y las cuentas del Madrid en caso de que no se logre el objetivo, apuntan al 2026.