¿Qué nuevas normas arbitrales habrá en LaLiga?

La Liga española, tanto la primera como la segunda división están a punto de rodar, no sin antes conocer por parte del Comité Técnico de Árbitros las nuevas normativas que se aplicarán este 2024/2025. Los árbitros españoles llevan semanas preparando el documento oficial con las normas de la nueva temporada. Por ello, a pocos días del comienzo de la competición han hecho público los ‘Diez mandamientos’ arbitrales para la nueva campaña. En ella se aclara cómo deber ser el uso del VAR, qué es mano y qué no lo es, novedades a la hora de sacar tarjeta o la cruzada contra la protesta de los jugadores. Hay que recordar que cada año los árbitros españoles hacen público el documento con las reglas pasadas y las nuevas.

Para que el 15 de agosto la Liga pueda empezar con total normalidad y, tanto los jugadores como los árbitros tengan claro cuáles son las acciones sancionables y cómo se van a sancionar, el Comité de Luis Medina Cantalejo, ha realizado seminarios a lo largo de este verano. Gracias a ello se ha llegado a diversas conclusiones, algunas inciden en la línea mostrada por el arbitraje en la pasada Eurocopa y en el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos.

Dentro de la nueva normativa destaca la norma en torno al respeto que los jugadores deben tener con las decisiones arbitrales. Así, siguiendo el ejemplo de lo ocurrido en los últimos torneos organizados por la FIFA y la UEFA, solo el capitán podrá hablar con el árbitro, que tendrá la opción de explicar al representante del equipo por qué ha tomado una decisión determinada. Pero, ¿cuáles son las novedades esta nueva temporada?

Mayor importancia de la figura del capitán

Como recoge el documento arbitral, cuando exista una situación importante o complicada de entender, los árbitros ofrecerán breves explicaciones de la decisión que han adoptado a los capitanes de ambos equipos. "Esta interacción debe llevarse a cabo desde el respeto mutuo. Si este principio se quebrantase, el árbitro tomará las correspondientes decisiones disciplinarias. El resto de jugadores no pueden aproximarse a ningún miembro del equipo arbitral para mostrar disconformidad con cualquiera de las decisiones tomadas. En caso de incumplimiento, serán amonestados", afirma la circular del Comité. Del mismo quien sí será invitado a esa charla con el árbitro es el capitán del equipo contrario para que no se entienda que hay una deferencia con uno de los conjuntos y sea una especie de oyente o testigo de lo hablado.

Los agarrones continuados serán penalti

Otra de las conclusiones es que los agarrones continuados en el área serán sancionados como penalti. Es cierto que no todos los agarrones serán castigados, pero sí los continuados, como ocurrió en la final de los Juegos Olímpicos en el Francia-España con la acción de Turrientes con Kalimuendo. Hay que recordar que, hasta este momento, los árbitros advertían de los agarrones dentro del área y después no se pitaba penalti. Además, algo que se viene repitiendo ya desde años atrás es que no se señalarán como penalti los pequeños contactos en el área, instando al VAR a cancelar los penaltis señalados cuando el toque es mínimo. La circular arbitral aclara que: "en línea con las temporadas anteriores, hemos seguido insistiendo a los árbitros en no sancionar ‘pequeños contactos’, sino que la sanción de un penalti debe corresponder a una acción clara y significativa de infracción por parte de un defensor, con una correlación entre la causa y el efecto, con la suficiente intensidad que justifique la sanción".

Pero, quizá donde más se ha insistido es en los agarrones en los saques de esquina y los pre avisos. Reglamentariamente, debe hacerse una recomendación a los jugadores para que cedan en su propósito de sujetarse, pero el CTA ha instado a que sea una vez o la sumo dos durante todo el partido y que empiecen a tomarse decisiones. La sensación es que se advierte demasiado y después no pasa nada, con lo cual los agarrones se siguen sucediendo.

Implantación del fuera de juego semiautomático

Del mismo modo, el Comité Técnico confirma la implantación del sistema de fuera de juego semiautomático en LaLiga. "Durante la próxima temporada, en Primera División, se va a implementar el fuera de juego semiautomático que va a ayudar a los árbitros asistentes de vídeo a resolver con mayor rapidez los chequeos relacionados con la detección del fuera de juego en las acciones previas a gol, penalti u ocasiones manifiestas de gol". Los cálculos del Comité cifran en torno a los 10 segundos la operativa tecnológica que se ampliará otros 20 para que el VAR y su equipo confirmen que la máquina ha hecho su trabajo correctamente. La citada reconstrucción será enviada a los videomarcadores de los estadios que tendrán la potestad de mostrarla a los espectadores si disponen de tecnología para ello. Entonces, ahora solo falta resolver la gran duda: ¿Cuándo no es fuera de juego? No será fuera de juego una acción en la que el defensor decide ir a jugar el balón, si tiene tiempo y opciones para jugarlo y lo hace de una forma controlada y no forzada. Una mala acción técnica del defensor cuando tiene control de su cuerpo y tiempo para jugar el balón no invalida el juego voluntario/deliberado y, por tanto, habilita la posición del atacante.

Reinterpretación de las manos

Una de las novedades más destacadas es la modificación en la interpretación de las manos dentro del área. En esta temporada, se aplicará un criterio más estricto que considera la intención del jugador y la posición antinatural del brazo como factores determinantes para sancionar un penalti. Esto busca evitar las decisiones controvertidas y proporcionar una mayor claridad en las decisiones arbitrales, reduciendo la subjetividad y promoviendo un juego más limpio.

Cambio extra por partido por conmoción cerebral

También se ha aprobado la posibilidad de realizar un cambio más en los partidos en caso de una conmoción cerebral de un jugador cuyo alcance sea avalado por los servicios médicos. En ese caso, un equipo podrá realizar hasta seis sustituciones.

Escuchas de los audios del VAR

En el apartado tecnológico se continuarán escuchando los audios en aquellas intervenciones de VAR no objetivas y se está discutiendo con la Liga una mayor participación de los árbitros en la producción televisiva. Si el convenio con la RFEF sale adelante, se escuchará a los árbitros puntualmente en las previas de los partidos. Lo que de momento está descartado es que los colegiados hagan declaraciones a la conclusión de los mismos.