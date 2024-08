Luis Enrique Martínez, en estado puro. El técnico del París Saint-Germain ha mostrado su lado más arisco este jueves en rueda de prensa, en la previa del estreno en la Ligue 1 contra Le Havre, después de que un periodista español le preguntara si vio anoche el estreno de Kylian Mbappé con el Real Madrid —en el partido de la Supercopa de Europa contra la Atalanta en Varsovia (2-0)— y sobre cómo va a superar el campeón de la Ligue 1 la marcha del astro francés al conjunto merengue.

"¿Viste anoche el debut de Mbappé con el Real Madrid? ¿Qué tiene que hacer este vestuario para echarle poco de menos?", fueron las preguntas del periodista al entrenador.

🔴🔵 PSG

😅 Luis Enrique : "Je n'imaginais pas qu'on allait encore me poser une question sur Mbappé !"#beINSPORTS #Interview pic.twitter.com/BXIq4phYvv — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 15, 2024

Y Luis Enrique, en su línea de sarcasmo habitual, respondió: "Pero qué pesados son los españoles, ¿eh? Madre mía, eh, madre mía. ¿Pero todavía seguís aquí? ¿Hasta cuándo? Igual es que vives aquí. Te han gustado los Juegos Olímpicos, ¿eh? Vale. La verdad es que no contaba con que me preguntarais más por Kylian, pero tampoco tengo nada que esconder. A mi Kylian siempre me ha encantado. Es una persona y un jugador único y excepcional. Disfruté mucho el año pasado con él y también con su hermano Ethan. Le deseo lo mejor donde vaya, menos cuando juega contra nosotros"