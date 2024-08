El Mallorca-Real Madrid de este domingo, en partido de la primera jornada de LaLiga EA Sports, dejó varias polémicas sobre el césped de Son Moix (1-1). Una de ellas tuvo como protagonistas a Pablo Maffeo y Vinícius Júnior. En el descuento de la primera parte (m.45+2), el lateral catalán propinó un feísimo pisotón en el gemelo al brasileño que bien pudo haberle costado la roja directa, pero el árbitro César Soto Grado sólo le mostró la amarilla al jugador local.

ES UNA DE LAS ROJAS MAS EVIDENTES Y CON INTENCIÓN QUE HE VISTO, QUE BASURA DE LIGA. pic.twitter.com/W9Tksk3F8J — Trunks (@trunksRM) August 18, 2024

Iglesias Villanueva, responsable del VAR en este partido, tampoco llamó al árbitro principal para que revisara la acción en el videoarbitraje.

El historial de Soto Grado con el Madrid

Cabe recordar que Soto Grado tiene un largo historial con el Real Madrid. En total le ha pitado a los blancos en 19 ocasiones (contando con el encuentro de este domingo en Mallorca), con 12 victorias para el conjunto madridistas, cuatro empates y dos derrotas.

Su momento más recordado contra el Madrid ocurrió el 27 de octubre de 2021, cuando Soto Grado pitó en el Santiago Bernabéu un Real Madrid-Osasuna (0-0), que acabó con las protestas de los jugadores del conjunto blanco por el poco tiempo añadido, a lo que el colegiado del comité riojano respondió: "Habéis tenido 90 minutos para marcar".

"Debería estar en la perfumería"

En Real Madrid Televisión arremetieron este domingo contra Soto Grado, que según la televisión madridista también se tragó un penalti del propio Maffeo a Kylian Mbappé, y contra el lateral catalán del Mallorca. Jesús Alcaide dijo que el colegiado "debería estar en una perfumería, con todo el respeto".

"Este futbolista dista mucho de lo que es el fair play. Meterle los tacos (a Vinícius) como lo hace es para que la AFE le coja la matrícula porque atenta contra la salud pública de los compañeros", apuntaron en el canal blanco sobre Maffeo.

Una acción más entre el defensa del Mallorca y Vinícius que promete seguir trayendo cola, a pesar de que, según el propio Pablo Maffeo, ambos ya han hecho las paces. Así lo desvelaba el jugador bermellón en Jijantes, relatando cómo está actualmente su relación con el brasileño.

"Dejémonos de tonterías"

Este domingo, en el Mallorca-Real Madrid, Maffeo habló directamente con Vinícius tras el pisotón que le propinó al final de la primera parte. "He cogido y le he dicho 'mira, dejémonos de tonterías y ya está, lo que pasó, pasó’. Y él me ha dicho 'sí sí, todo bien'. Hemos estado en plan guay. Bien. No tengo problemas con él. Amigos en común me dicen que es buen tío fuera del campo, y me lo creo", relata el catalán.

Maffeo ha añadido que "no tiene sentido seguir así, con estas cosas. Al final es una mala imagen y no me gusta. Le he pisado y le he perdido perdón, es amarilla, pero ha sido sin fuerza. No le veo maldad a Vinícius, como a otros. Le fallarán cosas como a todos, pero si las pule será mejor".