¿Por qué empieza La Liga antes de acabar el mercado de fichajes?

La Liga, la Premier, el Calcio, la Bundesliga... todas las ligas europeas inician sus temporadas antes de que termine el mercado de fichajes. En teoría es por razones prácticas y lógicas. Hay que recordar que a mitad de agosto ya comienzan las temporadas de fútbol en Europa y, sin embargo, el mercado de fichajes hasta la noche del 31 de agosto no termina. Pero, ¿por qué se aguanta el mercado de fichajes una vez empezada la temporada? Durante el mercado, que abarca todo el verano, los equipos buscan reforzarse para llegar en las mejores condiciones posibles a los terrenos de juego.

El mercado de fichajes siempre ha sido un punto de atención durante el verano, pero especialmente en los últimos años, las firmas de verano provocan un aumento de los desembolsos por parte de los clubes. Pero, ¿quién decide cuándo empieza y acaba el mercado? Es LaLiga la que tiene la competencia de fijar los periodos de inscripción y de fichajes.

Pero entonces, ¿por qué no deciden que termine cuando empieza la temporada? Existen varias razones, una es que supondría una desventaja en el mercado para los clubes españoles ya que, una vez empezada la temporada, hasta el invierno, no podrían fichar sustitutos. Por eso siempre se ponen de acuerdo las cinco grandes ligas: Italia, Premier, Francia, Alemania y España, en fijar el mismo día para todos. No obstante, existen algunas ligas, como la portuguesa que cierra el mercado más tarde, concretamente, el 22 de septiembre.

¿Por qué se puede seguir fichando una vez empezada la Liga?

De acuerdo con lo especificado en el reglamento de la FIFA sobre transferencias, el mercado arranca el primer día de la temporada. Esto es, la ventana de fichajes se abre el 1 de julio, justo cuando se cambia de una campaña a otra. El organismo aclara que este período no debe durar "más de doce semanas", por lo que se deja claro que el mercado de verano debe desarrollarse en los meses de julio y agosto. Hay que destacar que es en agosto cuando arrancan todas las Ligas. A pesar de esta circunstancia, se puede seguir firmando jugadores, ya que hay una fecha límite de cierre, y que suele coincidir con el día 31.

Pero, ¿por qué se inicia la temporada tan pronto y se puede seguir fichando? Una de las principales razones por las que La Liga empieza antes de que finalice el mercado de fichajes es para ajustarse al calendario internacional. Hay que recordar que las ligas europeas deben coordinar sus fechas con otras competiciones como la UEFA Champions League y la UEFA Europa League, que tienen calendarios fijos y estrictos.

Además, hay que considerar las competiciones de selecciones nacionales, que también influyen en la planificación del calendario. Por este motivo, comenzar La Liga a mediados de agosto permite que haya tiempo para completar todos los partidos de la temporada, incluyendo las pausas para los partidos internacionales. Esta práctica no es algo nuevo. Cierto es que, aunque los calendarios han variado a lo largo de los años, las ligas europeas generalmente han comenzado antes del cierre del mercado de fichajes desde que este fue regulado y estandarizado a nivel internacional por la FIFA. En el pasado, los mercados de fichajes eran menos estructurados, y las transferencias podían realizarse con mayor flexibilidad durante la temporada, lo que resultaba en diferentes dinámicas competitivas. Pero, el hecho de que el mercado cierre cuando ya ha comenzado la temporada es algo polémico dentro y fuera de los terrenos de juego. El motivo es que algunos entrenadores y clubes expresan su frustración por tener que iniciar la competición con plantillas que aún no están definidas completamente. El motivo es que puede afectar tanto la planificación táctica como el rendimiento en los primeros partidos.

Heredado de las previas para Europa

Inicialmente, la costumbre de cerrar el mercado una vez iniciadas las ligas locales tenía el fundamento de los clubes que tenían que jugar las previas de clasificación para competir en Europa. Si uno de sus jugadores no rendía en los primeros partidos como se esperaba.... se vendía. Además la diferencia de presupuestos para invertir en fichajes no es la misma si se pueden ingresar al menos 30 millones de euros de una fase previa de Champions. Pero, en realidad hoy en día las grandes ligas tienen sus presupuestos europeos asegurados independientemente del mercado. Entonces, ¿podrían empezar al mismo tiempo que inicia LaLiga? Sí. ¿Va a ocurrir en un plazo cercano? Es altamente improbable.