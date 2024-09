El Real Madrid estalla contra Alberola Rojas: "Negligencia clarísima"

La victoria lograda este domingo por el Real Madrid ante el Betis en el Santiago Bernabéu (2-0), en el partido que cerró la cuarta jornada de LaLiga EA Sports, no ha estado exenta de polémica. Kylian Mbappé reclamó protagonismo con sus dos goles, pero también lo hizo el árbitro Alberola Rojas al no señalar dos penaltis a favor de los blancos, uno por mano de Diego Llorente al cortar un centro de Vinícius Júnior (minuto 52) y otro por un derribo de Sabaly a Dani Ceballos dentro del área (m.57).

Hubo un tercer penalti, que Alberola sí pitó —aunque con ciertas dudas— por un derribo de Rui Silva a Vinícius Júnior, en la jugada que precedió al definitivo 2-0 al engañar Mbappé al portero luso del Betis y transformar la pena máxima.

Desde Real Madrid Televisión, la cadena oficial del club, no se entienden algunas de las decisiones del colegiado castellano-manchego, a quien acusan de actuar con "negligencia clarísima".

La primera acción polémica es la mano de Diego Llorente dentro del área. Según los comentaristas del canal madridista, es "mano de manual" porque "no la tiene pegada al cuerpo". "Alberola Rojas, para justificar que no lo pita, se lleva el brazo detrás de la espalda. Es falso, no mientas. Miente, el defensor no tiene el brazo por detrás. Es una negligencia clarísima. El antebrazo, el codo... no están pegados. Es una vergüenza porque pasa con 0-0 en el marcador", aseguraron desde Real Madrid TV.

La mano de Llorente 🧐 Vinicius y el Real Madrid pidieron penalti #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/Nkv1l8z2lO — DAZN España (@DAZN_ES) September 1, 2024

La segunda jugada polémica de la noche se produjo cinco minutos después, en el 57’, por un derribo de Sabaly a Ceballos dentro del área. En Real Madrid TV apuntaron: "Lo tiene que ver porque está al lado. Es un patadón. Por absurdo, no deja de ser penalti".

Sabaly 🆚 Ceballos El segundo penalti que reclamó el Real Madrid 🧐 Alberola Rojas no vio nada punible #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/z9sQ9CfMIZ — DAZN España (@DAZN_ES) September 1, 2024

Finalmente, en el único penalti que fue sancionado a favor del Real Madrid, la cadena del club merengue considera que Alberola Rojas actuó de manera contradictoria. El penalti, cometido por Rui Silva al derribar a Vinícius, no fue señalado inicialmente por un supuesto fuera de juego, aunque el juez de línea no levantó su bandera en ningún momento.

Según la versión de Real Madrid TV, fue el árbitro principal quien condicionó la decisión del asistente al sugerir la existencia del fuera de juego, buscando aparentemente una excusa para no pitar el penalti.

Arberola Rojas:

Pagó hasta 2019 al hijo de Negreira

Se comió penalti por mano clarísima de Llorente

Se comió penalti por falta a Ceballos

Amonesta a Vinicius por recibir falta y a Carvajal por protestarle como capitán

Pita fuera de juego en el 3er penal

Culés: el Madrid roba 🤡 pic.twitter.com/GzNHfboeLH — Pepentrão (@pepentrao) September 1, 2024

"Y en el penalti a Vinícius, primero pita fuera de juego y el juez de línea no levanta la bandera. El árbitro es el que condiciona al línea. Las imágenes demuestran que hay algo más. Alberola busca excusas para no pitar el penalti. Le llaman del VAR y no tiene más remedio. Pero ahí el partido ya estaba desnivelado, las otras dos acciones ocurren con 0-0″, apuntan desde el canal de televisión madridista.