¿Qué pasó con la nariz de Mbappé?

Kylian Mbappé está en un buen momento. Después de cierta zozobra, al no haber marcado en las tres primeras jornadas de Liga (ante Mallorca, Valladolid y Las Palmas), el delantero francés por fin vio puerta el pasado domingo en el campeonato doméstico. Y lo hizo además por partida doble, siendo fundamental en la victoria del Real Madrid en su último partido frente al Betis en el Santiago Bernabeú (2-0). Tres goles lleva ya el galo con la camiseta blanca en partido oficial, después del que le marcó a la Atalanta en la Supercopa de Europa (2-0).

Ahora Kylian cambia el chip y se pone en modo selección para jugar con Francia en la Liga de Naciones, este viernes ante Italia (Parque de los Príncipes, París) y el lunes 9 frente a Bélgica (Groupama Stadium, Lyon).

Vuelve a mostrar la camiseta bleu el astro madridista después de su experiencia de la pasada Eurocopa, competición que jugó bastante mermado al romperse la nariz en el primer partido frente a Austria. Luego fue suplente ante Países Bajos y sí jugó los 90 minutos contra Polonia (cierre de la primera fase), Bélgica (octavos de final), Portugal (cuartos) y España (semifinales). Ante polacos, belgas y lusos jugó con una máscara protectora, pero contra los de Luis de la Fuente, que se proclamaron campeones del torneo tras derrotar a Inglaterra en la gran final, lo hizo con el rostro descubierto.

Aquel partido ante España, de infausto recuerdo para los bleus (2-1), se disputó el pasado 9 de julio, y el seleccionador galo, Didier Deschamps, no dudó en encender todas las alarmas en la previa con unas incendiarias declaraciones. "Está en una situación novedosa, no tiene la visión normal por el hecho de utilizar una máscara. Tuvo el shock de aprender a digerir la máscara y el hematoma, pero ya está curado. En todo caso, va a tener que adaptarse durante meses a llevar la máscara".

"Mbappé se tendrá que operar, pero no de manera inmediata", añadió Deschamps.

Nada más lejos de la realidad. El delantero ha jugado ya cinco partidos con la camiseta madridista y en ninguno lo ha hecho con la aparatosa máscara que lució en la Eurocopa. Tampoco ha pasado por el quirófano, desde que volvió de sus vacaciones el pasado 7 de agosto.

Ni va a tener que operarse, como ha explicado el propio jugador este jueves en rueda de prensa, en la previa del Francia-Italia en el Parque de los Príncipes, tal y como le han asegurado los médicos del Real Madrid después de haber sido sometido a varios exámenes.

"Ya no tengo la nariz rota, así que desde la Eurocopa estoy mejor. En mi posición puedo jugar las tres posiciones arriba. Requiere un poco de adaptación, pero juego donde me dice el entrenador. Me siento bien físicamente", ha señalado un Mbappé que ahora regresa al Parque de los Príncipes después de haber jugado durante las últimas siete temporadas en el París Saint-Germain.

"Es el estadio que mejor conozco en mi carrera. Aquí sólo tengo grandes recuerdos. No espero mucho de mi bienvenida. Lo principal es salir con una nota positiva", finalizó.