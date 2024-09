¿Tiene ganas Ancelotti de seguir siendo entrenador o el Real Madrid tiene un problema?

No es un entrenador joven, ni mucho menos, pero el espíritu de Carlo Ancelotti dice todo lo contrario a lo que pone en su DNI. El técnico italiano del Real Madrid ha dado una conferencia en el evento 'México Siglo XXI' de la Fundación Telmex, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, y ha comentado cómo se siente de cara a su futuro.

"Es difícil decir qué es el éxito. Para uno puede ser ganar un título o no bajar. Para mí el éxito es dar todo lo que puedes. Si logras sacar lo máximo a nivel mental o físico. Me veo mucho tiempo dirigiendo, sí. Seguiré hasta que el fuego que tengo por el fútbol se acabe", comentó Ancelotti.

Sobre su forma de ver el fútbol, Carlo tiene claro que su pensamiento siempre ha sido de ver las cosas de manera positiva: "Hay que ser positivo siempre en el banquillo porque tú debes de hablar con los jugadores. No es verdad que sea siempre tranquilo. Raramente me enfado, pero cuando me enfado me vuelvo bastante loco. El caballo tiene dos maneras para saltar: con la fusta o con la zanahoria. De las dos maneras salta. Hay que elegir. Si le das con la fusta te puede tirar luego desde atrás, si le das carota [zanahoria] te ayuda".

Eso sí, antes de los partido, siente vértigo como todo el mundo: "Tres o cuatro horas del partido llega siempre esa sudoración, el corazón se acelera, llega el pensamiento negativo. Siempre es igual... Esa es la soledad del entrenador, que no la puede compartir con nadie. Es algo individual. No lo puedo compartir. Mi familia y mi mujer me ayudan, me apoyan... pero las dificultades son algo individual que yo manejo bien".

Carlo también habló de lo que es tener actualmente una línea de ataque con jugadores como Mbappé, Vinícius, Rodrygo o Bellingham: "El Real Madrid tiene una exigencia muy alta porque es el club más grande del mundo. Tiene a los jugadores más grandes. Hay que ser capaz de meter la calidad de ellos al servicio del club. Eso es lo que intentamos hacer cada año. Este año, los nuevos como Kylian y Endrick se están adaptando muy bien. Vamos a hacer una gran temporada compitiendo en todas las competiciones. Ganar es muy complicado, pero el deber que tenemos es competir todos los partidos como siempre en este club. Nunca rendirse y competir hasta el final. Eso es lo que debes hacer cuando te pones esa camiseta".