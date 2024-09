Carvajal sobre Vinicius: "Al final cuando a uno le pinchan, uno sangra".

Carvajal ha sido preguntado por el reciente gesto de Vinicius en el Real Arena mandando callar a la afición rival. El delantero brasileño ha sido contundente en la defensa de su compañero. "Vemos y oímos insultos hacia él. Al final cuando a uno le pinchan, uno sangra. Es normal que muchas veces responda con determinados gestos porque no le dejan tranquilo" ha señalado.

"Como capitán del Madrid y uno de la Selección Española. Me es indiferente desde dónde lo esté haciendo. Todos tenemos claro el tema Vinicius como cualquier insulto racista hacia un jugador de color en nuestra liga y el fútbol. Creo que lo he dejado bastante claro y he hablado tajante para que se eviten estos episodios más duros. Si hay que crear protocolos más duros para que se erradique, bienvenidos sean", ha zanjado.