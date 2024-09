Figo, desatado con la huelga de futbolistas y el debate Casillas-Courtois: "Eso es una chorrada"

La huelga de futbolistas está cada vez más cerca. O eso dicen los jugadores. El primero, Rodrigo Hernández, jugador del Manchester City y de la selección española, que ha amenazado esta semana con una huelga real que pararía el fútbol. Según ellos, no pueden más y por eso hay amenaza de huelga.

Javier Tebas, presidente de la Liga, también habló este miércoles en un evento en Sevilla y dio la razón al jugador español: "Creo que tiene razón Rodri sobre una posible huelga de futbolistas. Creo que hay acumulación de partidos, él lo habla por la acumulación de partidos y es verdad, son 200 jugadores de ese tema. Pero yo lo digo por los 40.000 jugadores profesionales restantes y 2.000 clubes restantes. Si esa huelga sirve para solucionar el tema de los calendarios, pero que no sea para quitar clubes en las ligas nacionales sino para que el Mundial de Clubes no exista, para que se reestructuren mejor las fechas, bienvenida sea porque algo tiene que pasar", comentó Tebas en Sevilla.

Ahora, la réplica la ha puesto Luis Figo, exjugador portugués de Barcelona y Real Madrid, que lanza un dardo a los jugadores hablando de sus contratos.

▪️ "Es todo como una bola de nieve, cuantos más partidos, los contratos son mayores" Luis Figo opina de la huelga de futbolistas por el calendario y se pronuncia sobre el debate entre Courtois y Casillas. ▪️ "Eso son chorradas" 🔗 https://t.co/lgEhP0Nfto 🔗 pic.twitter.com/i0g7vCBVFf — ElDesmarque (@eldesmarque) September 19, 2024

"Hay que ver cuál es la mejor solución, pero es lógico que cada vez hay más partidos. Es todo como una bola de nieve, cuantos más partidos, los contratos son mayores. Si hay menos partidos, se reducirán los contratos", sentenció Figo.

La casualidad ha hecho que hoy Orbán, jugador del Leipzig y rival del Atlético en Champions, también se queje del calendario: "Rodri tiene razón: hay demasiados partidos. Nuestro trabajo implica un esfuerzo físico y hay límites naturales para ello. Porque, aunque mi corazón quiera más fútbol, mi cuerpo no puede seguir el ritmo de todo. Es una situación difícil y entiendo el comentario. No creo que se llegue a una huelga, pero se nos lleva al límite".

Para Figo el tema es más sencillo, pero donde no se quiso mojar fue en el debate sobre quién es mejor portero, Casillas o Courtois: "Eso son chorradas. Si coges uno en detrimento de otro para mí no está bien. Hay que dar valor a cada uno en su momento y no comparar".