Se lleva tiempo hablando por parte de entrenadores y jugadores sobre el calendario "insostenible" que tienen que vivir los clubes temporada tras temporada. Partidos nacionales, internacionales, selecciones, torneos como el Mundial de Clubes que arrancará en 2025... Según ellos, no pueden más y por eso hay amenaza de huelga.

Dicha amenaza, hasta hoy, había sido un tema más de rumorología que de hechos concretos, pero Rodrigo Hernández, jugador del Manchester City y de la selección española ha amenazado hoy con una huelga real que pararía el fútbol.

"Creo que estamos a punto de llegar a la huelga. Es una opinión extendida entre los jugadores, y si todo sigue así no tendremos otra opción. Creo que esto es algo que nos preocupa de verdad, los que lo sufren somos nosotros", comentó Rodrigo en la rueda de prensa previa al estreno del City en la Champions 2024/2025.

Rodri va más allá y habla de calendario imposible de sostener: "Por mi experiencia puedo decir que jugar 60 o 70 partidos no es óptimo. Un jugador quizá pueda estar al máximo nivel si disputa entre 40 y 50 partidos, luego bajará el rendimiento. Este año quizá lleguemos a los 80, y en mi humilde opinión esto es demasiado. Alguien debe preocuparse de nosotros porque somos los protagonistas de este deporte, negocio o como quieras llamarlo. No todo puede ser dinero y márquetin, lo importante es la calidad del espectáculo. En mi opinión, si no estoy cansado lo puedo hacer mejor. Si la gente quiere ver un fútbol mejor, entonces necesitamos descansar".

Por último, alrededor de este tema, Rodrigo también habló de la importancia del trabajo mental para poder hacer frente a temporadas tan largas y tan exigentes: "Estas situaciones se resuelven con salud mental, tratando de ser fuerte, de tener la máquina engrasada, ganando y haciéndolo bien. Hemos tenido un buen inicio de temporada en ese aspecto porque cuanto antes empieces una buena racha, más fácil es mantenerla. Es clave estar lo más en forma posible y ser lo más fuerte posible mentalmente".