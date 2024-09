Bellingham, al árbitro: "¡Qué pedazo de mierda!"

No habrá propuesta de denuncia a Jude Bellingham por parte del Comité Técnico de Arbitros (CTA), tras el polémico exabrupto que el centrocampista inglés lanzó contra el árbitro Munuera Montero durante la disputa del Real Madrid-Espanyol en el Santiago Bernabéu (4-1).

En el minuto 82, con 3-1 en el marcador, Bellingham se fue al suelo en la disputa de un balón con Álvaro Aguado. Munuera no pitó falta y el británico protestó de forma airada, por lo que el colegiado decidió mostrarle la tarjeta amarilla. Entonces Jude respondió con el siguiente improperio, mientras exhibía una sonrisa de lo más sarcástica: "What a piece of shit!" (¡qué pedazo de mierda!).

Cabe la duda de si Bellingham le llamaba "pedazo de mierda" a Munuera Montero o mostraba su más enérgico desacuerdo con la situación en sí.

Lo cierto es que el CTA no denunciará al 5 madridistas. Por norma, las denuncias de este comité arbitral llegan cuando las afirmaciones aparecen de la mano de una declaración en el campo o en rueda de prensa. Si es algo que ocurre en pleno partido y no es escuchado por el árbitro, ahí se queda y no se le da más recorrido, circunstancia que va a pasar tras lo sucedido con Bellingham en el Madrid-Espanyol.