La UEFA dice que fue penalti de Cucurella y Kroos estalla: "¿Puedo decir que soy campeón de la Eurocopa?"

España ganó la Eurocopa eliminando a selecciones como Francia, Inglaterra en la final y Alemania, la anfitriona. Meses después se sigue recordando esa victoria como visitante y sigue escociendo en territorio germano. Ahora la UEFA ha dictaminado que las manos como la de Cucurella en ese partido son penalti y los teutones han estallado.

La jugada en cuestión fue en el minuto 106 cuando un disparo de Jamal Musiala golpeaba en la mano de Marc Curcurella, pero el árbitro Anthony Taylor no pitó pena máxima. Después de eso, prórroga y el gol de Mikel Merino para el 2-1 definitivo.

Kroos, en tono jocoso pero lanzando un dardo, se pregunta ahora si puede considerarse campeón de Europa: "Han tardado tres meses en darse cuenta de que había una mano, algo que casi todo el mundo ha podido ver en un segundo. Eso me tranquiliza mucho (risas). ¿Puedo decir que ahora soy campeón de Europa porque lo han confirmado oficialmente? No lo creo".

Estas palabras de Kroos llegaron en el contexto de un partido de la liga Icon League, torneo que emula a la Kings League que inventó Gerard Piqué.

Lothar Matthaus, exjugadro alemán del Bayern y de la selección germana, también ha hablado del tema: "En ese momento dije inmediatamente: ¡penalti claro! Al día siguiente llegó la noticia de que el árbitro de la UEFA había ordenado no pitar un penalti si el brazo colgaba suelto. Por eso dije que la decisión de no sancionar es comprensible. Pero hoy surge la pregunta: ¿no existió realmente esta instrucción? Para aclarar esto me interesarían las declaraciones del árbitro y del VAR".