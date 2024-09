Sorprendente indirecta de Simeone sobre la huelga de jugadores

Previa del Atlético de Madrid en el partido que les enfrentará este jueves a las 21:00 horas en Balaídos ante un sorprendente y muy vistoso Celta de Vigo. Hoy miércoles, rueda de prensa del Cholo Simeone y ha sorprendido el mensaje que ha mandado el técnico argentino a los jugadores cuando le han preguntado por la huelga.

"Solo los futbolistas pueden cambiar esto, son los que lo manejan todo. Los únicos que pueden generar un cambio directo son los futbolistas porque son los que juegan", comentó el Cholo Simeone.

A nivel de resultados y de equipo, Simeone mantiene que no le preocupa la falta de gol de delanteros como Julián o Sorloth: "No tengo duda de que con el tiempo las sociedades que iremos generando van a rendir mejor. Primero las que encontremos nosotros y luego las que encuentren ellos y que se dan en el fútbol".

Sobre la gestión de partidos, Koke será suplente en Vigo: "Vamos buscando en los días que tenemos gestionar la recuperación de la mejor manera, hoy por ejemplo vieron que Koke no entrenó por los minutos que lleva encima, buscamos la mejor gestión".

Por último, el Cholo ha regateado polémicas antes del derbi cuando le preguntaron por las no expulsiones de Vinícius y Endrick en el Alavés-Real Madrid: "Me haces una pregunta para que diga lo que quieres que diga. Ya lo dijiste todo, no hace falta que diga nada más".