Se filtra el discurso de Xavi cuando anunció su dimisión: el vídeo no tiene desperdicio

'El Chiringuito' de Jugones emitió la pasada noche imágenes de 'Barça One', el canal del club azulgrana, en las que se puede ver el momento en el que Xavi Hernández comunicó a la plantilla que dimitiría cuando acabase la temporada. Lo hizo justo después de decirlo en rueda de prensa.

Este es el vídeo:

🔥 ¡LO MÁS VIRAL! 🔥 👋 La despedida de Xavi en el vestuario del Barça suma más de 3,2 MILLONES de reproducciones en nuestras redes sociales.pic.twitter.com/xZd1fcXIES — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 1, 2024

Este vídeo es del 27 de enero de 2024 tras la derrota por 3-5 ante el Villarreal en casa. Una derrota que hizo mucho daño no solo por el marcador sino por el modo de perder el partido ante la afición azulgrana.

"Buenos días. Mirad... Sé que no es un día fácil, primero por la mierda del resultado de ayer. Ya analizaremos y ya veremos lo que nos ha pasado. Me sabe mal no haberos dicho nada antes de la rueda de prensa que hice después del partido, pero lo tengo decidido desde hace tiempo. No es un calentón. Empiezo a ser el problema", arrancó el exjugador y exentrenador culé.

"Quiero anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador. Hemos estado hablando con el presidente, Rafa Yuste, Alejandro Echevarría, Deco y el 'staff', y creemos que la situación merece un cambio de rumbo... Como culé, no puedo permitir esta situación. El club necesita un cambio de dinámica, y esto liberará a los jugadores. Jugamos con demasiada tensión", comenta Xavi.

Después de sus palabras se oye a Sergi Roberto hablar en nombre del equipo y dar las gracias al cuerpo técnico. Después de eso, Xavi siguió y dejó el puesto al acabar el curso.