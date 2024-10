Pol Lozano sorprende en una rueda de prensa con un acompañante inesperado

El centrocampista del RCD Espanyol, Pol Lozano, vivió una jornada especial en la rueda de prensa que ofreció este miércoles, pero no fue por sus palabras o por el habitual análisis futbolístico. Lo que realmente captó la atención fue la presencia inesperada de Mango, su perro, que lo acompañó en el evento. Lejos de ser un simple gesto simpático, la aparición del jugador con su mascota tenía un objetivo muy claro: promover la adopción de animales abandonados.

La historia detrás de Mango

Mango no es un perro cualquiera. El pequeño cachorro de cinco meses fue rescatado de un grupo de perros abandonados junto a un contenedor de basura. "Lo adoptamos cuando tenía menos de un mes", compartió Lozano, claramente emocionado. El futbolista explicó que un amigo suyo también acogió a uno de los hermanos de Mango, un testimonio que refuerza el objetivo central de la campaña impulsada por el Espanyol: concienciar sobre la importancia de dar un hogar a animales en situación de abandono.

"Adoptar ha sido una de las mejores decisiones de mi vida", afirmó el jugador, dejando claro que este acto no solo le ha cambiado a él, sino que es una experiencia que puede transformar la vida de cualquier persona. Lozano insistió en la necesidad de sensibilizar a la sociedad sobre el valor de la adopción.

Sensibilidad animal

Lozano aprovechó la ocasión para compartir una reflexión importante: los animales también sienten, y en algunos casos, esos sentimientos pueden ser incluso más profundos que los de las personas. "Pueden llegar a ser una parte muy importante de nuestras vidas", dijo el centrocampista, invitando a la sociedad a reconsiderar cómo tratamos a los animales y la responsabilidad que conlleva su cuidado.

Mientras tanto, Mango, con una bandana del Espanyol al cuello, se mantuvo relajado y curiosamente ajeno al bullicio que lo rodeaba. Incluso llegó a quedarse dormido en la mesa, ante la atenta mirada de todos los presentes.

Compromiso con los animales

Esta escena no es un acto aislado, sino parte de una iniciativa mucho más amplia del RCD Espanyol, que ha puesto en marcha por segundo año consecutivo su campaña "¡Los pericos no abandonan!". El objetivo: luchar contra el abandono animal y fomentar la adopción. En la edición pasada, la acción permitió que once perros encontraran un hogar y se recolectaron más de 2.000 kilos de comida y material para protectoras.

El próximo capítulo de esta campaña tendrá lugar este sábado, cuando el equipo catalán se enfrente al RCD Mallorca. Durante el partido, los jugadores saldrán al terreno de juego acompañados de perros en adopción, conocidos como "escort dogs", en un intento de visibilizar esta causa frente a los miles de aficionados que asistirán al estadio.

Jornada solidaria

Además del despliegue en el campo, el club ha organizado una serie de actividades solidarias para los días previos y posteriores al partido. Desde el 5 hasta el 13 de octubre, los aficionados podrán hacer donaciones de mantas, comida o artículos para mascotas en los puntos habilitados en el RCDE Stadium y la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Durante el día del partido, se instalará una carpa en la Fan Zone donde también se podrán entregar las donaciones, con la posibilidad de participar en el sorteo de premios como una camiseta firmada o una experiencia VIP en el estadio.

El club, conocido por su fuerte compromiso social, colabora estrechamente con varias organizaciones y protectoras de animales para asegurar el éxito de esta campaña, mostrando una vez más que el fútbol puede ser una poderosa herramienta para crear conciencia y generar impacto positivo en la sociedad.