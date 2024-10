El pasado mes de septiembre, el delantero del Real Madrid Vinícius Jr. aseguró que el Mundial de 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos, tendrá que "cambiar de lugar" si España no logra "evolucionar" en cuanto al tema del racismo. Pese a que en las mismas declaraciones consideró que la mayoría de españoles "no son racistas" y que es "un grupo pequeño" el que está ensuciando "la imagen" del país, sus palabras dieron la vuelta al mundo.

Ahora, un tiempo después, Luis De la Fuente, seleccionador español y campeón de la vigente Eurocopa, ha comentado en sala de prensa que él sí está preocupado porque a España le puedan quitar el Mundial.

"Cómo no nos va a preocupar que nos quiten el Mundial. Al que no le preocupe o es un necio o un ignorante. Hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para normalizar la situación y pelear por mantenerlo y, como se está hablando, tener la final en el Bernabéu", sentenció el seleccionador nacional.

Sobre el calendario y una posible huelga, Luis también se ha mostrado preocupado: "Para mí la solución es sentarse y hablar. No vale que pasen las temporadas y quejarse en función al número de bajar. Los organismos pertinentes que se sienten y hablen con los jugadores y clubes. Parece evidente, pero nadie toma cartas en el asunto. Lo que está claro es que las selecciones no somos culpables de nada".

Respecto a la lesión de gravedad de Rodrigo, el técnico español lamentó la mala suerte del jugador del Manchester City: "Rodri es insustituible, pero tenemos la fortuna de contar con el segundo mejor del mundo en su posición. Ahora pueden tener oportunidades otros futbolistas de demostrar todo su potencial. Yo estoy muy tranquilo por todo lo que viene detrás. Hay muchos preparados para tener esta oportunidad y les llegará".

Por último, De la Fuente ha valorado el hecho de no llevar a Samu Omorodion a pesar de estar goleando con el Oporto: "Samu está en nuestro radar. Tiene mucho futuro en el fútbol español. Le ha tocado no estar, pero podría haber estado, pero entonces me habríais preguntado por el que no está. Le tenemos muy bien valorado. Ayoze, por cierto, está lesionado".