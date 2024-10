La cara de Ancelotti cuando le preguntan si se siente con fuerzas tras perder ante el Lille

Es curioso cómo se califican las derrotas dependiendo del tono y del receptor de la misma. El Real Madrid, que nunca da por bueno perder, salió del partido ante el Lille con un 1-0 en contra que no ha gustado absolutamente a nadie. Aún así, para algunos la derrota puede venir bien. Carlo Ancelotti, que solo quiere ganar, respondió a esto.

"Esto lo podremos decir... veremos que pasa. La última derrota vino bien y si pasa igual, lo hablaremos en 40 partidos. Tenemos toda la confianza del mundo. Los más tristes somos nosotros, pero también somos nosotros quienes buscamos la solución", comentó Áncelotti.

Otra pregunta interesante y que ha cogido con el pie cambiado a Ancelotti es que después de venir de ganar Liga y Champions, es si está con "fuerzas" para seguir adelante con el proyecto solamente por perder ante el Lille.

"Estamos en el camino correcto y somos más fuertes que nunca", ha dicho Ancelotti, que ve buena energía y cree que el equipo ha hecho una buena digestión de la derrota en Lille: pic.twitter.com/ggbVNCSKcM — Madrid Sports (@MadridSports_) October 4, 2024

"Cada uno puede opinar lo que quiere, la crítica es correcta visto lo del Lille. Hay momentos en los que tienes que reconectarse y hay que hacerlo rápido. A veces una derrota, a ninguno de nosotros nos gusta perder, pero a veces hemos tenido una racha muy alta y puedes pensar que eres invencible. Una derrota te reconecta con la realidad, que es nuestro trabajo. No estamos a la altura, pero falta poco. Tenemos jugadores que no han llegado a su mejor nivel. No estamos lejos de donde queremos estar. Nos falta un poco de intensidad defensivo y ofensivo, en la circulación del balón", resaltó Carlo.

Además, Carlo reitera que no ve que el equipo necesite un medio de calidad tras la salida de Kroos: "No creo que falte un jugador de toque. Camavinga, Modric, Valverde, Bellingham tienen toque. Tchouaméni es fundamental en el aspecto defensivo del equipo. Tenemos mucha variedad, ahora no estamos mostrándolo. Pero no es que falte algo, no falta nada". El Real Madrid se medirá ante el Villarreal este sábado.