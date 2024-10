Se retira el héroe del fútbol español. El único jugador que ha marcado en una final del Mundial y además con un gol que a la postre dio la primera y única estrella que tiene la selección masculina. Se retira Andrés Iniesta, que hoy se ha despedido del fútbol en un acto muy emotivo en Barcelona.

En el acto, Iniesta ha llegado con su familia, compuesta de su mujer, sus tres hijos(tiene 3 más) y su padre Antonio, además de otros ‘familiares’ como el padre de su amigo fallecido Dani Jarque, al que dedicó el gol del Mundial.

También hubo representantes del Barcelona como Joan Laporta, Xavi, Piqué o Sergi Roberto. Flick, entrenador culé, es otro de los invitados, como Bojan, que actualmente desempeña labores institucionales dentro del club.

Lágrimas de emoción.

"Nunca pensé que llegaría este día, pero todas estas lágrimas de estos días son lágrimas de emoción, de orgullo. No son de tristeza. Son lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista. Y lo conseguí, lo conseguimos. Con mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Y de nunca rendirse. Valores imprescindible en mi vida. Me siento muy orgulloso de ese camino. Me siento muy feliz de conseguir el premio, el sueño, de ser futbolista", comentó Iniesta en el inicio de sus declaraciones.

Por supuesto, Iniesta se acordó de su pueblo, siempre presente en su vida: "El cuento empieza en Fuentealbilla, en la pista del pueblo, del cole y con todos los viajes a Albacete. Recuerdo esa etapa muy feliz en esos ampos de tierra. Recuerdo ver al Alba en primera división y disfrutar muchísimo. Aunque nunca jugué en el Albacete, siempre tuve dos equipos: el Alba y el Barça. Mi tierra siempre está en el corazón. Hoy hay compañeros y entrenadores que han vivido ese camino y agradecerles todo lo que hicieron por mi".

El Barcelona, su segunda casa: "Para mí, el viaje de mi vida es este. Es Fuentealbilla-Barcelona. Hoy tengo la suerte de estar con esas cuatro personas que hicimos ese viaje: mis padres, mi abuelo y yo. Es muy bonito que casi 30 años después estemos aquí en este momento tan importante y tan especial. Este viaje comporta todo el trabajo, sacrificio, humildad y esfuerzo. La Masía me cambió para siempre, es el lugar donde mejor podía estar para potenciar todos los valores que hay que tener en la vida. No tengo palabras para agradecer. Para mí, venir al Barça era un sueño y me focalicé para cumplirlo. No podía desviar mi foco de lo que quería y llegar al mejor lugar posible para lograr todos los sueños que tenía por delante".

Y por último, su famoso gol en 2010 que nos hizo campeones: "Para mí, la Selección es otro nivel. Eres un elegido entre miles de jugadores. He tenido el honor de haber estado en la, hasta hoy, mejor época de la selección. No me puedo olvidar de todos los jugadores que han pasado por la Selección y que lucharon para conseguir esos éxitos. Una mención especial a Luis Aragonés, a Vicente del Bosque y a Lopetegui por ese cariño y respeto que me han tenido. Todo se resume con una foto: ese gol del Mundial. Pero ese gol lo marcamos todos. Toda esa gente que luchó por conseguir eso. Yo tuve la oportunidad de estar ahí para hacerlo, pero la magia de todos lo hizo posible. Dani Jarque también nos ayudó. Aprovecho para mandar un fuerte abrazo para su padre. Un honor y un privilegiado de haber estado en esta época de nuestro país".