Los daneses reconocen su 'caza' a Lamine Yamal: patadas, entradas fuertes y posible lesión

España venció por la mínima a Dinamarca en Murcia, gracias al gol de Zubimendi con ayuda del portero, pero durante el partido se vio una persecución constante a Lamine Yamal. Patadas, agarrones, entradas fuertes... De todo. Yamal sobrevivió, pero se fue bastante dolorido.

Victor Kristiansen, carrilero zurdo de Dinamarca, habló ante los medios después del partido y no tuvo ningún reparo en reconocer que sí, que fue a por el jugador del Barcelona para poder frenarle.

"No pensé en si me sacarían una amarilla. Lo que hice era simplemente una manera de decir: ‘Oye, yo también estoy en la pelea. No te tengo miedo", comentó Victor ante la prensa.

El jugador del Leicester disfrutó del duelo a pesar de la derrota: "Se suele tender a apoyar a un futbolista de ese tipo, pero, aunque duela un poco, si tienes la oportunidad de mantener un buen duelo hay que aprovecharla. Siempre es difícil decidirse por una manera de defender cuando te enfrentas a un extremo tan habilidoso. Puedes ganar todos los duelos durante 89 minutos y en el último, él acaba marcando. Y entonces no sirvió para nada"