Luis Enrique: "Xana vino a vivir con nosotros nueve maravillosos años"

Luis Enrique es un tipo auténtico donde los haya y, como no podía ser de otra manera, el nombre de su documental lo deja claro: "No tenéis ni p*** idea". Desde el 30 de septiembre hasta el 14 de octubre han publicado en Movistar + tres capítulos en los que el actual entrenador del PSG habla de su vida y su carrera.

En lo profesional, una de las situaciones más complicadas que ha vivido el asturiano fue cuando, en el 2023, tuvo que enfrentarse en cuartos de final de la Champions al FC Barcelona, su exequipo. En ese momento, el equipo de Luis Enrique goleó en la vuelta de cuartos de final del torneo (4 a 1) al conjunto catalán, eliminándole del campeonato. "Se unió todo lo emocional, el Barça fue el club que más me ha dado como jugador y como entrenador. Fue horrible para mis hijos y mi mujer, espero no volver a enfrentarme a ellos", afirma Luis Enrique tras ver imágenes de ese momento.

Esta mini serie documental quiere mostrar el lado más humano del entrenador del PSG. El 14 de octubre se emitió el tercer y último capitulo, esta vez dedicado a su hija Xana. Hay que recordar que la niña falleció en agosto de 2019 con tan solo 9 años a causa de un osteosarcoma, un tumor óseo. En general, hablando ante la prensa Luis Enrique no ha dejado nunca indiferente a nadie, pero seguramente nadie esperaba que con un tema tan personal como el fallecimiento de su hija pequeña fuera a ser igual.

Cuando se dio a conocer que Xana tenía el tumor óseo que finalmente se cobró su vida, el entonces seleccionador nacional, renunció a su cargo y se centró en su vida familiar, hasta el fallecimiento de la pequeña. De esto habla en el tercer episodio de su documental, dejando una lección que no ha pasado desapercibida. "¿Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado? Yo me considero afortunado, muy afortunado’’.

Pero no se quedaba ahí sino que Luis Enrique no titubea al hablar de su hija Xana. "Tenemos mil recuerdos de ella, vídeos, cosas increíbles... Xanita era increíble. Muy competitiva, muy valiente, graciosa… Era como su padre", asegura, orgulloso. Y no solo eso, sino que el asturiano recuerda como fue él quien animó a su madre a poner fotos de la pequeña en casa. De hecho, no fue hasta que él le cuestionó sobre ello que la mujer volvió a colocarlas. "Le dije: 'Mamá, tienes que poner fotos de Xana, Xana está viva. Xana vino a vivir con nosotros nueve maravillosos años '".

El ex futbolista reflexiona que su hija pequeña puede que no esté "en el plano físico", pero sí está en el "plano espiritual". "Porque cada día hablamos de ella, nos reímos y recordamos. Yo pienso que Xana todavía nos ve¿Cómo quiero que Xana piense que vivimos esto?".

Aunque llama la atención cómo habla Luis Enrique de su pequeña Xana, no es la primera vez que habla así de su hija. De hecho, durante el Mundial de Qatar 2022, cuando España se enfrentó a Alemania, el ex futbolista habló por primera vez públicamente de su hija, pues el partido se jugó el mismo día en el que la niña habría cumplido 11 años. En ese momento las palabras de Luis Enrique fueron: "Ha sido un día especial para mí y para mi familia. Hace mucho tiempo que mi familia y yo vivimos esto con naturalidad. Aunque no está con nosotros físicamente, la tenemos muy presente en el día a día y nos reímos y pensamos en cómo reaccionaría a muchas cosas", comenzaba diciendo.

El legado de Xana

El pasado mes de marzo, el entrenador también puso en marcha la Fundación Xana, una asociación benéfica que tiene como objetivo "ofrecer apoyo y acompañamiento a familias con niños, niñas y jóvenes que sufren enfermedades graves y requieren ayuda asistencial", según su página web.

Hay que recordar que Luis Enrique es también padre de otros dos hijos con su mujer, Elena Cullell: Pacho (25), auditor y experto en videojuegos; y la más mediática, Sira (24), influencer y que ya ha enfocado su carrera hacia la moda, y ya triunfa con sus colaboraciones con firmas españolas como Brownie o Hoff.