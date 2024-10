Habla la abogada de Mbappé sobre el supuesto caso de violación

Marie-Alix Canu-Bernard, abogada de Kylian Mbappé, ha concedido una entrevista a TF1 en horario de máxima audiencia para hablar del supuesto caso de violación con el que se relaciona al jugador del Real Madrid. Lo hizo en el programa matinal de BFMTV. Como es lógico, defiende a ultranza la postura del futbolista galo y su inocencia.

"Tiene un cordón sanitario a su alrededor, siempre ahí. Objetivamente, eso descarta muchas cosas. Cuando dice: ‘No tengo nada que reprocharme’, sé que tenemos en la ‘maleta’", comentó Marie.

Por otro lado la abogada comenta que a favor de Mbappé está la presencia de decenas de cámaras en el hotel en cuestión: "Pues mejor. Como no pasó nada y si de verdad se trata de él porque había varios en Estocolmo y en la medida en que hay 10.000 cámaras en un hotel, es mejor. Como hemos visto en otras historias recientes de deportistas en el extranjero, gracias a las cámaras y a los pasillos de los hoteles, podemos saber exactamente lo que pasó o lo que no pasó".

La abogada del jugador blanco, eso sí, no descarta que le toque declarar ante la justicia: "En algún momento, si este frenesí mediático y estas acusaciones apenas veladas persisten y no se arroja luz rápidamente, sin duda será escuchado por los servicios de investigación".

Por último, le han preguntado por el estado anímico de Mbappé en estos momentos de tensión mediática: "Está muy tranquilo porque sabe lo que no ha hecho. Está siguiendo este tema desde la distancia, aunque está algo protegido de ella. Seguro que le afecta. Repito, tiene 25 años. Una acusación así aunque no sepamos si va dirigida contra él los medios de comunicación no dudarán en decir que va dirigida contra él. A partir de ahí, es ciertamente complicado vivir con ello, aunque no esté en su cabeza. Espero que consiga marcar tantos goles como sea posible en el próximo partido".