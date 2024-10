Pilar Alegría, reina de la Antiviolencia, pero depende del día

El pasado 8 de octubre escribí una columna que se titulaba ‘Pilar Alegría, ponte triste también cuando le desean la muerte a Griezmann’. Y hoy día 16 de octubre, no solo recalco de nuevo cada palabra que escribí en su día sino que lo voy a ampliar, porque Pilar Alegría es la reina de la Antiviolencia, pero depende del día.

A Pilar Alegría le ha vuelto la tristeza. No es por el tiempo. No es astenia otoñal. Es por el Atlético de Madrid. Es pensar en el derbi del Metropolitano y la nueva reina de la Antiviolencia, escudo y espada en cada mano, se arma con todo su potencial y se lanza en busca de la defensa de las libertades de su pueblo. NO a la violencia. El problema es que la tristeza le dura poco a la señora Alegría. Con el Atlético se enfurruña, pero con otras cosas, Alegría, Alegría, que es de día.

Me gustaría preguntarle algo a la ministra Alegría. Hola Pilar. Espero que estés mejor de tu tristeza. La jalea real es buena para los cambios de estaciones, por cierto. Volviendo al tema, pregunta para informar a la gente. ¿Si tiras un objeto al campo en un estadio de fútbol y das al árbitro no se propone el cierre, pero si lanzas algo a Courtois y no le das sí? ¿Depende de si le das, Pilar? ¿Depende del palco en el que estés o de la comodidad del mismo? ¿De qué depende? Porque visto el percal, Alegría no se pone triste si seguidores ultras del Athletic lanzan bengalas al público rival en Roma. Tampoco le perturba su Alegría que en el campo del Espanyol le den un botellazo al árbitro esta misma temporada. Porque Pilar, al árbitro le dieron. De lleno. Un botellazo concretamente. Y le dio de verdad, no como lo escrito por algunos redactores ensuciando sus propios medios con calumnias. ¿Premias la puntería o la falta de ella, Pilar? Y ojo, tampoco deja de sonreír Alegría cuando los ultras del Málaga la lían en Coruña. Lo dicho, la reina de la Antiviolencia, pero depende del día.

Independientemente de alegrías y tristezas selectivas hay cosas que nadie duda. Que el Atlético debe actuar esta claro. Que el Atlético debe echar a los violentos esta claro. Que no se ha hecho todo lo necesario para erradicarlos en el pasado también está demostrado. Pero no está claro por qué aún no le han dado al Atlético los nombres de las 26 personas que según dicen las autoridades estaban implicadas en los bochornos actos del derbi. Pilar, Alegría, te están pidiendo ayuda. ¿Qué ocurre? Dad nombres y les echan. Lo ha confirmado Gil Marín en un comunicado. Igual que confirma que, oh casualidad, no se le han facilitado al club los nombres de esos 26 investigados. ¿Queréis que acaben con la violencia, pero no les dais los nombres para que puedan echarlos? No sé, a mí me suena raro, señora ministra. Al Atlético le suena raro. Igual que les parece tremendamente extraño que se filtre la petición del cierre total del Metropolitano a todo el mundo menos al propio Atlético de Madrid.

El Atlético confirma que no se le ha comunicado la propuesta de sanción de Antiviolencia. Ni oficial ni filtrado. En el Atlético ven muy raro que se filtre a todo el mundo menos a ellos y ven muy raro que se haya filtrado justo este martes. Ven la filtración muy rara aparte de la propuesta. De hecho, Gil Marín ayer no se hizo el sueco y emitió un comunicado en el que pedía objetividad en este asunto, la misma contundencia para otros que la que se está teniendo con el Atlético y que no se use este asunto, como se está usando, para postureo político. Pilar, atenta, hay una carta para ti.

Habrá que esperar acontecimientos, pero todo hace indicar que Antiviolencia dará ejemplo con el Atlético de Madrid y con el Metropolitano. Solo con el Atlético de Madrid. No solo pagarán justos por pecadores sino que encima esto se convertirá en otro ejercicio demagógico de los políticos de este país. Pilar Alegría sigue triste con el derbi, solo con el derbi, y esa tristeza la van a pagar 60.000 aficionados rojiblancos. Un último apunte, por cierto. ¿Recordáis los dos episodios racistas de esta temporada en Segunda División? Tranquilos, si no los recordáis, no sois los únicos. A Pilar Alegría tampoco le interesa lo que pasó en el Nuevo Pepico Amat o en el Molinón. Será que no conoce esos palcos.