Se recrudece la guerra Atlético-Samu Omorodion: contundente respuesta de Simeone al futbolista

Sigue coleando la polémica salida de Samu Omorodion del Atlético de Madrid. El joven delantero melillense, criado en Sevilla y de padres nigerianos, abandonó el club el pasado verano para recalar en el Oporto por 15 millones de euros.

Una venta sorprendente en su momento porque se trata de un futbolista muy prometedor, llamado a tener un papel importante en la selección española absoluta más pronto que tarde, y que viene de marcarle cuatro goles a Malta con la sub-21, en la goleada por 6-0 que el conjunto de Santi Denia firmó el pasado martes en el Nuevo Mirador de Algeciras (Cádiz).



Pero es que, además, Samu, de 20 años, se está saliendo en este inicio de curso en el Oporto, donde va a un ritmo de un gol por partido (siete en otros tantos partidos, cinco de ellos en la Liga portuguesa). De ser suplente en el Atlético a titular indiscutible y nueva estrella en los dragones...

Horas después del partido ante Malta, Omorodion concedió dos entrevistas cargas de polémica. En la agencia Efe, el delantero aseguró que "entrenaba apartado" el pasado verano en el Atlético. "No me sentía partícipe, no como un futbolista. Entrenaba y mi cabeza me decía que no. Lo pasé mal. Muchas noches llorando... mi familia y mi madre lo pasaron muy mal... Al final, gracias a Dios, se cerró todo rápido y tomé la mejor decisión", comentaba.

Pero el propio delantero se encargaba de echar más leña al fuego horas después en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.

"Ellos son los que deciden. Si no me querían allí (en el Atlético) es porque a lo mejor creían que no tenía suficiente nivel. Ellos son los que saben lo que quiero y yo estoy tranquilo", contó el delantero, que también reveló que el técnico Diego Pablo Simeone nunca había hablado con él. "Nunca voy a mentir. No habló conmigo. Nadie de la directiva habló conmigo, sólo Carlos Bucero (nuevo director general de fútbol del club desde el pasado mes de enero)", añadió.

La respuesta de Simeone a Omorodion no se ha hecho esperar. Este sábado, en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga EA Sports que los colchoneros jugarán el domingo frente al Leganés en el Metropolitano (16:15 horas), el Cholo ha desvelado que el futbolista "mandó el 28 de junio un mensaje que quedó claro que no quería estar" en el Atlético.

✅⚠️ Simeone CONFIRMA que Samu mandó un Whatsapp el 28 de Junio al club confirmando que "NO quería seguir en el Atleti" pic.twitter.com/xuAgyqw5Ff — Spidy Atletico 🕷️ (@SpidyAtletico) October 19, 2024

"Nosotros tratamos de ser justos en la búsqueda de lo mejor para el club y lo mejor para el equipo, pero él sabe muy bien que allá por el 28 de junio mandó un mensaje que, evidentemente, quedó claro que no quería estar en el Atlético de Madrid", ha dicho el preparador argentino durante su comparecencia en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

En definitiva, una bomba de relojería acerca de la salida del Atlético de un futbolista, internacional español, que está llamado a hacer grandes cosas en un futuro no demasiado lejano.