José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, pasó por la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Senado la semana pasada y vivió un tenso duelo dialectico con el senador por el PP y portavoz del grupo popular, Vicente Azpitarte. El exdirector de deportes de Libertad Digital, le preguntó en reiteradas ocasiones por el tema Luis Rubiales y por todo lo que ha sucedido alrededor de la Real Federación Española de Fútbol en los últimos meses.

"En enero de 2020, el diario El País me hizo una entrevista y me preguntó por la Copa en Arabia Saudí. Lea usted lo que respondí. Sobre Rubiales y sobre la Copa. Era enero de 2020, y yo llevaba cinco días de ministro, por lo que solo era el planteamiento reflexivo que podía hacer sobre una decisión que no me gustó desde el primer momento. No teníamos ningún tipo de idea, como hemos conocido después, hace muy poquito, de lo que estaba pasando", explicó Uribes empezando a sentirse incómodo ante las preguntas.

Cuando Vicente Azpitarte se confundió al llamarle Rubiales, Uribes volvió a sentirse atacado: "Pero, bueno, usted insiste en llamarme Rubiales o decir que éramos íntimos. Haga usted lo que quiera. ¿Qué hago yo ante eso? ¿Contestarle? Contestarle es descender a un nivel al que no soy capaz y en el que estoy seguro de que usted me va a ganar. Ni soy capaz desde el punto de vista ético, ni me veo en condiciones de igualdad de armas para competir con usted. Me va a ganar seguro. La manipulación, la tergiversación, el enredo, es verdad que yo los llevo mal y me defiendo mal".

Además, el senador del PP le llamó el "peor ministro de la historia, a lo que respondió Uribes de nuevo con bastante acritud: "Será que todo es compatible. Pero yo no soy tan inteligente ni tampoco creo que haya sido el peor ministro de la historia. Las cosas son siempre más matizables, pero usted es más de vuelo corto. Esto parece más una rueda de prensa que una interpelación parlamentaria".

Y para terminar una jornada de tensión, Uribes señaló de manera indirecta a Federico Jiménez Losantos cuando le dijo a Vicente Azpitarte lo siguiente: "La verdad, señor Azpitarte, estaba pensando por qué estamos en dos códigos tan distintos. Su lenguaje, su estilo, mi lenguaje, mi estilo... A lo mejor tiene que ver con nuestros maestros. Usted tiene un maestro , yo tengo otro y es verdad que son muy distintos".