¿Cuándo es el Balón de Oro 2024? Fecha, hora y dónde verlo en directo

Es cierto que el fútbol es un deporte de equipo y que por ello juegan once contra once donde lo que debe priorizar es el grupo. Pero bien es sabido, que como en todos los empleos, nunca viene mal una recompensa por el trabajo bien hecho. Y si no, que se lo digan a Messi o a Cristiano.

Este año, será la primera vez en mucho tiempo que no estén ninguno de los dos astros entre los nominados a mejor jugador. A cambio ha llegado una nueva dinastía, liderada entre otros por Vinicius Jr, Bellingham o Haaland. A estos se le suman un gran número de españoles que tendrán la posibilidad de conseguir el premio gracias a su papel durante la Eurocopa. Algunos de ellos son: Rodri, Carvajal, Lamine Yamal, Nico Williams o Grimaldo tras su temporadón en Leverkusen.

Junto al Balón de Oro masculino, también se hará entrega del galardón femenino como se lleva haciendo desde 2010 y con mayor relevancia desde 2018. El propósito es que siga siendo una jugadora española quien se haga con el premio, para seguir la racha de Alexia Putellas (2021, 2022) y Aitana Bonmatí (2023), la cual es la máxima favorita para hacerse con el trofeo por segundo año consecutivo.

Otras candidatas para hacerse con él también son las españolas Patri Guijarro, Salma Paralluelo o Mariona Caldentey, todas jugadoras del Barcelona, a excepción de Mariona que puso rumbo este año al Arsenal.

Muchos jugadores de LaLiga entre los nominados

También se hará entrega del Trofeo Yashin, donde este año no está Courtois entre los candidatos por su lesión durante la temporada pasada. En su lugar estarán Lunin, Unai Simón y Mamardashvili representando a LaLiga.

El Trofeo Kopa todo hace indicar que será Lamine Yamal quién se lo lleve a pesar de los grandes nombres que se barajan como pueden ser Pau Cubarsí, Alejandro Garnacho o Arda Güler.

Para el Trofeo a mejor entrenador del año, hay varios españoles como Xavi Alonso tras su temporada prácticamente invencible, Luis de la Fuente y su Eurocopa, Pep Guardiola y la Premier o Carlo Ancelotti y la consecución de LaLiga y la Champions. En el femenino sin embargo, Jonatan Giraldez es el único representante español.

Por último, también se harán entrega de los premios a mejores clubes masculino –entre los que se sitúan el Real Madrid y el Girona– y femenino –tan solo está el Barça como representante español–. A parte, se hará entrega del Trofeo Gerd Müller al máximo goleador de la pasada temporada y el Premio Socrátes por sus labores humanitarias –premio ganado Vinicius JR el año pasado–.

Después del hat-trick de Vinicius el pasado martes en el estadio Santiago Bernabéu ante el Dortmund, deja prácticamente sentenciada su candidatura para llevarse el balón de oro este año. Las quinielas apuntan que el top 5 que encabece la lista será –por orden ascendente– Bellingham, Carvajal, Kroos, Rodrigo Hernández y Vinicius Jr.

Horario y donde ver la gala

Para saberlo, lo descubriremos en la gala que organiza la UEFA y el Grupo Amouary el próximos lunes 28 de octubre a partir de las 20:30 hora española, en el Théâtre du Châtelet de París, y que se podrá seguir a través de los canales oficiales de Movistar +