¿Quién ha ganado más clásicos en la historia, Real Madrid o Barcelona?

El Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona se han enfrentado en diferentes encuentros, a nivel amistoso y oficial, cientos de veces desde el siglo XX. Encuentros inolvidables en la propia Liga, pero también en Champions League, Copa del Rey y Supercopa. De hecho, en la actualidad y desde hace ya muchos años, el llamado Clásico del fútbol español es de los partidos más esperados a nivel mundial. Una rivalidad histórica entre ambos clubes. Pero, ¿Cuántas veces se han enfrentado a lo largo de los años? ¿Cuál de los dos tiene más victorias en su poder?

Hay que contextualizar porque el Real Madrid y el Barcelona se han enfrentado más de 200 veces en diferentes competiciones y en diferentes encuentros amistosos desde su creación. De hecho, solamente en la competición doméstica, culés y merengues se han visto las caras en 189 ocasiones, saliendo en 79 de ellas vencedor el cuadro blanco, 74 veces el FC Barcelona y produciéndose 35 empates. Pero, si uno se pone a sumar todas las competiciones en las que se han enfrenado a lo largo de la historia, descubre que, en total el Clásico se ha disputado en 260 ocasiones: 105 victorias para el Real Madrid, 103 para los blaugranas y 52 empates.

En cuanto a los goles, en conjunto se han marcado más de 850 goles para ambos clubes pero el club presidido por Florentino Pérez, ha anotado once goles más (433) que el FC Barcelona (419), lo que demuestra la igualdad existente entre ambos conjuntos.

Breve historia del Clásico

Teniendo en cuenta que el FC Barcelona se fundó en 1899 y que el Real Madrid lo hizo tres años después, en 1902, hay que esperar hasta esa fecha para encontrar el primer Clásico de la historia, concretamente el 13 de mayo. Este encuentro tuvo lugar como parte del Concurso Madrid de Foot-Ball Association, más conocido como Copa de la Coronación, fue de carácter no oficial pero es el primer Clásico de la historia del fútbol español. De hecho, la mayoría de los primeros enfrentamientos fueron amistosos, pues aún no existía la Liga y la única competición oficial a nivel nacional era la Copa de España, lo que en la actualidad es la Copa del Rey. Con el paso de los años, los enfrentamientos directos se fueron sucediendo de manera más habitual, especialmente a partir de la creación de la Liga en 1929. Y, por tanto, la rivalidad entre ambos clubes va en aumento.

No solamente fueron las disputas dentro de la cancha por ver quién se llevaba la victoria sino que también hubo peleas por los fichajes, como el de Alfredo di Stefano en los años 50 o, años más tarde, el polémico fichaje de Luis Figo por el Real Madrid. Pero también ha habido discutidas actuaciones arbitrales, como la que dio lugar a la ‘final de las botellas’ en 1968 y muchas más polémicas decisiones en años actuales. No obstante, el alto voltaje de estos enfrentamientos no debería eclipsar la calidad de los duelos entre Real Madrid y Barça, pues en sus filas militaban ya los mejores jugadores del mundo por aquel entonces: por ejemplo, Ladislao Kubala y Luis Suárez del lado blaugrana, y Ferenc Puskas o el mencionado Di Stefano del lado madridista.

Ya a mediados del siglo XX, la rivalidad era toda una realidad. Pero hay que destacar que en esos momentos no se conocía como el Clásico, sino como derby Barcelona Real Madrid, aunque en la actualidad el término ‘derbi’ se emplea preferentemente para los partidos entre rivales de una misma ciudad o región, en este caso el RCD Espanyol y el Atlético de Madrid, respectivamente.

Ambos clubes han tenido épocas de dominio a lo largo de la historia, pero el Real Madrid mantiene una ventaja sutil en cuanto a victorias. Sin embargo, el Barcelona ha demostrado ser un rival formidable, y cada Clásico es una nueva oportunidad para alterar el equilibrio de poder. De hecho, está cada vez más cerca ya que tan solo cuentan los blancos con dos victorias de diferencia. Y, en la actualidad, la historia de El Clásico sigue escribiéndose, y cada encuentro añade un nuevo capítulo a esta rivalidad.

Para resumir, en términos generales, el Real Madrid ha sido el equipo que más clásicos ha ganado en la historia. A lo largo de los años, los merengues han logrado mantener una ligera ventaja sobre el Barcelona en cuanto a victorias en el cara a cara. Actualmente, esa ventaja madridista está en dos victorias de diferencia. Sin embargo, durante los primeros años del Clásico, el Real Madrid dominó ampliamente, sobre todo en las décadas de los 50 y 60, cuando el club blanco era la potencia dominante en el fútbol europeo. Por su parte, el Barcelona tuvo su época dorada a partir de la década de 2000, con la llegada de jugadores como Ronaldinho, Xavi, Iniesta y, sobre todo, Lionel Messi, quien se convirtió en el máximo goleador en la historia de los clásicos.

Además, en competiciones específicas como la Copa del Rey, el Barcelona tiene una ligera ventaja en cuanto a títulos conseguidos frente a los madridistas. En cambio, en competiciones europeas, como la Liga de Campeones, el Real Madrid ha sido más exitoso, sumando más títulos y victorias en enfrentamientos directos.