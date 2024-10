¿Cuáles son las diferencias entre el Balón de Oro y el The Best?

Principalmente la gran diferencia entre ambos premios es quién lo entrega. Pues el Balón de Oro se creó en 1956 por la revista France Football y desde entonces ha sido entregado y decidido la forma de votar por los mismos. Ha sido este año, en 2024 cuando la UEFA se ha unido al Groupe Amaury para la entrega conjunta del próximo lunes.

Sin embargo el premio The Best, está organizado por la FIFA –el máximo organismo del fútbol–, tiene su origen en 1988 cuando empezaron a galardonar a los mejores futbolistas con el "FIFA Best Player of the Year", aunque este premio no tendría gran trascendencia. Ya que el The Best como tal, no nace hasta el 2016.

Mientras tanto, el Balón de Oro había tenido muchos requisitos a la hora de entregar sus premios, por ejemplo hasta 1995 los jugadores debían ser europeos y de un club del mismo continente para poder ganarlo. A partir de ese año, cualquier jugador podría ganarlo mientras que jugase en Europa y no fue hasta el 2007, cuando accedieron a que pudiese hacerse con él cualquier jugador de cualquier nacionalidad y cualquier club.

Unión de ambos premios, el Balón de Oro de la FIFA

Fue en 2009, cuando ambos premios se fusionaron –Fifa Best Player of the Year y Balón de Oro– para darle un lavado de imagen, renovando e innovando así en un premio para todos los jugadores de Europa sin distinción de raza o etnia. Naciendo en 2010 el primer Balón de Oro de la Fifa.

Tras la falta de acuerdo, ambos organismos deciden separarse en el 2015, y como consecuencia surgirá el premio The Best. Que será entregado por la FIFA por primera vez en 2016, teniendo como primer ganador a Crsitiano Ronaldo.

El Balón de Oro por su parte siguió su transcurso natural hasta día de hoy a excepción del 2020 –que no hubo entrega por el Covid–, desde entonces ambos premios se han entregado anualmente teniendo en algunos casos distintos ganadores.

Las grandes diferencias entre ambos premios

Dicho esto, hay que conocer las grandes diferencias entre ambos premios. La principal, es el método de selección, pues mientras que en el Balón de Oro –recordemos organizado por UEFA y France Football– los encargados de elegir el ganador son alrededor de unos 180 periodistas especializados. En el The Best sin embargo, esta tarea queda a manos de los seleccionadores y capitanes nacionales, junto a un periodista de cada país alabado por la FIFA, y la suma de los aficionados que pueden votar en la web de la organización.

También hay que tener en cuenta, que tienen distintos criterios a la hora de evaluar a los jugadores, pues mientras que en el The Best solo se tiene en cuenta el rendimiento de la temporada –es decir de agosto a julio–, en el Balón de Oro sin embargo, pone en valor el año natural, incluyendo así los partidos con las selecciones y amistosos.

Otra de las diferencias entre ambos premios, son los candidatos a ganarlos, pues mientras que en el Balón de Oro son 30 los futbolistas que aspiran a este premio, en el The Best esta lista se ve reducida notablemente a tan solo 10 jugadores.

Dada la característica del tiempo que valoran ambos premios, la fecha en que estos son entregados también varían. Pues bien, el Balón de Oro, al tener en cuenta el año natural, suele ser entregado a finales de año, como ocurrirá el próximo lunes. Mientras que el premio The Best, que valora la temporada suele ser entregado a principios del año, como ocurrió el pasado 15 de enero con Leo Messi y su tercer The Best.

Como última diferencia, ésta más bien anecdótica, durante los años que han convivido ambos premios, en cinco de las siete ocasiones han coincidido los ganadores de ambos trofeos.

Sin embargo, en 2021, fue Leo Messi quien ganó el Balón de Oro y fue Robert Lewandowski el que le arrebató el premio The Best. Al año siguiente sin embargo, fue Karim Benzema quien ganó su primer Balón de Oro, y sería en este caso el argentino el encargado de arrebatarle el premio The Best.

Dicho esto, y para finalizar podríamos decir que el The Best, es el premio más importante ya que lo otorga la máxima entidad del fútbol –la FIFA– y su forma de selección es más completa que la del Balón de Oro.