Salta la noticia en Madrid y en París. El Real Madrid ya ha confirmado a varios medios que nadie del club viajará a la capital francesa para la entrega del Balón de Oro. Un premio que se daba por hecho que iba a ganar seguro Vinícius Jr y que ahora parece que se llevará el español Rodrigo Hernández.

La noticia está dando la vuelta al mundo porque incluso el propio Vini daba por hecho que lo iba a ganar. Tanto él como el Real Madrid, que tenía preparada una expedición que iba a viajar hoy a París para el que iba a ser otro día histórico para el club blanco y para su jugador brasileño.

Todavía no hay nada oficial, pero según informan fuentes internas del Real Madrid las conversaciones que han ido teniendo en las últimas horas con la organización del premio han hecho que tomaran la decisión de cancelar el viaje y no acudir a la ceremonia. No hay nada seguro ahora mismo, aunque todo hace indicar que si nadie viaja es porque el premio no viajará al Santiago Bernabéu.

Por otro lado, Rodrigo, ahora máximo favorito, ya está en la capital francesa:

Rodrigo Hernández Cascante est a Paris. En béquille ça me fait bizarre.🙁pic.twitter.com/t7SVT0YX3D — Manchestericonic™🇫🇷 (@MCRiconicFR) October 28, 2024

Rodrigo ganó la Premier con el City aparte de la Eurocopa con la selección española. Si se oficializa su Balón de Oro, un jugador español se llevará el entorchado. Luis Suárez es el único que ya tenía uno en su poder en categoría masculina. Alexia Putellas y Aitana Bonmatí son las otras jugadoras nacionales en conseguirlo.